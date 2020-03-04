Фанат "Зенита" получил семь суток за попытку забрать флаг "Локомотива"

Болельщик санкт-петербургского "Зенита", попытавшийся во время матча 20-го тура чемпионата России с московским "Локомотивом" отобрать флаг у фанатов "железнодорожников", осужден на семь суток. Кроме того, ему запрещено в течение одного года посещать игры любимой команды.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, которую цитирует ТАСС, Николай Зубанов нарушил правила поведения зрителей на спортивных мероприятиях. Он будет обязан заплатить 12 тысяч рублей штрафа за нарушение правил прохода по трибунам арены.

Напомним, что Зубанов был избит болельщиками "Локомотива" при попытке украсть флаг красно-зеленых.