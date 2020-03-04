Рубль и российские акции дорожают

Курс рубля в среду резко укрепился после нескольких дней падения.

В начале открытия торгов в 10:00 мск первые сделки по доллару на Мосбирже прошли по 65,88-66,44 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 65,93 руб. — это на 11 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро составил 73,55 руб., опустившись на 23 коп. относительно отметки предыдущего закрытия.

К 16:00 мск доллар на Мосбирже уже обесценился на 44 копейки до 65,6 руб., евро – на 90 копеек до 72,87 руб.

Причин тому несколько – ЦБ РФ заявил о незначительном влиянии эпидемии коронавируса на российскую экономику и Минфин заявил о сокращении покупки валюты на Мосбирже почти в 2 раза.

"Прямое влияние на нашу экономику минимально. Есть косвенное влияние через изменение ситуации в других странах, но в целом если оценивать ситуацию с экономикой с финансовыми рынками, на сегодняшний день она достаточно стабильная", — заявила журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

После этих новостей спекулянты бросились продавать дешевеющие доллары и евро, и скупать рубли в ожидании дальнейшего его укрепления.

Индекс Мосбиржи, отражающий рублевую стоимость российских акций, растет в пределах 1%. В лидерах роста акции "РусГидро" (+2,44%), Polymetal (+2,1%), ММК (+1,85%).