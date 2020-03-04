  • USD
    66.4437
  • EUR
    73.9385
  • IMOEX
    2828.01
  • RTSI
    1348.19
  • DJA
    8683.36
  • NASDAQ
    8834.76
  • BRENT
    51.69
  • ГАЗПРОМ
    200
  • Газпрнефть
    404.55
  • Роснефть
    415.95
  • АЛРОСА
    71.56
  • Сбербанк
    235.27
4 марта 202019:09

Ассоциация профессионалов меняет рынок экспертизы

Семь достижений Ассоциации экспертиз строительных проектов (АЭСП) в 2019 году выделил президент ассоциации, директор Мособлгосэкспертизы Игорь Горячев на годовом собрании организации 28 февраля. Собрание АЭСП началось с принятия новых членов в ассоциацию, которая объединяет 65 из 85 государственных экспертиз субъектов Федерации.

"Ассоциация расширяется, ее вес увеличивается", — отметил Горячев.

Семь главных достижений

Одно из главных достижений Ассоциации экспертиз строительных проектов – это активное участие в разработке и принятии Стратегии развития строительного комплекса до 2030 года. Прежде всего это касается разделов стратегии, которые посвящены месту и роли госэкспертизы. В этом вопрос представители АЭСП работали в комиссиях, которые для разработки учредил Минстрой России.

Второе достижение – продолжение совместной работы ассоциации с Минстроем по корректировке процедур аттестации экспертов. Здесь не все пожелания и предложения ассоциации были услышаны в органах исполнительной и законодательной власти, но в ряде вопросов, как отметил Игорь Горячев, удалось убедить в частности Минстрой России пойти навстречу пожеланиям ассоциации.

Третье достижение, продолжил Игорь Горячев, это корректировка правительственного постановления №1948, посвященного новой функции государственной экспертизы – экспертному сопровождению проектов.

Первоначально установленная сумма в 10% от стоимости первоначальной экспертизы не позволяла даже на 20-25% покрыть затраты экспертизы, потому что на стадии заключения договора на экспертное сопровождение объем вносимых изменений предугадать невозможно.

Если проект сложный, отметил Горячев, то первые две-три итерации в сложный проект потянут за собой последующие изменения, в результате в течение года, чтобы отработать проект на предмет соответствия или несоответствия, экспертной организации нужно будет понести значительные затраты. И их будет невозможно покрыть. Ассоциация экспертиз строительных проектов настояла, чтобы стоимость экспертного сопровождения проекта была увеличена с 10 до 30% от стоимости первоначальной экспертизы.

"Неувязки остались, – заметил Игорь Горячев, — И задача ассоциации на 2020 год довести работу по совершенствованию механизма экспертного сопровождения до логического завершения".

В частности, ассоциация подготовила замечания и предложения в текст постановления правительства и последующих проектов приказов Минстроя России по экспертному сопровождению.

Чтобы последовательность процедур была одинакова, хорошо проработана, и уровень экспертизы в любом субъекте Федерации был гарантированно высоким, АЭСП разработала проект примерного Административного регламента проведения экспертизы. И это четвертое достижение за год организации.

Видеть ситуацию на рынке более системно позволяет независимый анализ АЭСП, уже несколько лет подряд ведущийся параллельно с анализом со стороны Минстроя и Главгосэкспертизы. Ассоциация экспертиз строительных проектов подняла на системный уровень исследования рынка строительной экспертизы. И это пятый успех.

Например, отмечается рост объемов заключений на одного аттестованного эксперта: если в 2018 году было 10 заключений на одного эксперта, то в 2019 году – уже 11-12. Экономия бюджетных средств от оценки проектов экспертами – оценивается примерно в 500 миллиардов рублей. Причем, львиная доля экономии приходится на субъектовые экспертизы.

Также президент ассоциации, директор Мособлгосэкспертизы Игорь Горячев обратил внимание на тенденции общего снижения объемов негосударственной экспертизы и снижения объемов негосударственной экспертизы, выполняемой госэкспертизами. В 2019 году это снижение составило до 70% к 2018 году.

Шестая задача ассоциации – это выравнивание условий для работы государственных и негосударственных организаций. Пока коммерческие экспертизы находятся в более выгодных условиях, поскольку организации государственной экспертизы ограничены территориально границами субъектов Российской Федерации для проведения экспертизы, а аттестат аккредитации на негосударственную экспертизу – вся России.

"Мы добиваемся решений, которые позволят поставить негосударственные и государственные организации в равные условия и по вопросам аттестации экспертов, и по вопросам регламента проведения экспертиз и контроля за его соблюдением", — подчеркнул Горячев.

Для наиболее адекватного применения усилий аттестованных экспертов АЭСП развивает проект "Биржа экспертов". И это седьмая цель развития.

Главная трудность работы экспертов

В последние годы происходит постоянное усиление ответственности института экспертизы без такого же усиления ответственности институтов заказчика и проектировщика, отметила заместитель директора Курскоблгосэкспертизы Елена Печенёва. Это не способствует решению главной проблемы – низкого качества проектной документации.

"Еще предыдущий глава Минстроя Михаил Мень обещал навести порядок в СРО, в том числе СРО проектировщиков. Но до сих пор ничего не сделано, — подчеркнула Печенёва. — Проектные организации у нас сыплются, на остаются рынке крайне недобросовестные. При этом надлежащей ответственности за документацию нет – она перекладывается на плечи экспертизы".

Введенное с 2019 года экспертное сопровождение, по оценке замдиректора Курскоблгосэкспертизы, несет рациональное зерно: делает акцент на институт заказчика.

По мнению Елены Печенёвой, заказчики сейчас крайне неквалифицированные и многие участие в проведении экспертизы не принимают, работая по принципу: "Я принес, загрузил проект, когда будет готово заключение?".

Законодателям, Минстрою, резюмировала Печенёва, надо вносить существенные поправки и реформировать не только институт экспертизы.

Ассоциация профессионалов

"Мы в прошлом году себе такой выбрали слоган: "АЭСП – ассоциация профессионалов", — напомнил глава аппарата ассоциации, заместитель директора Мособлгосэкспертизы Сергей Ерёмин. — Потому что именно в субъектовых экспертизах остались островки высокопрофессиональной компетенции в области строительства. Если мы на этом общем собрании посмотрим вокруг, мы увидим людей, которые на протяжении нескольких десятилетий предметно и профессионально занимаются деятельностью, связанной со строительством. Нашу компетенцию признают на высоком правительственном уровне. Поэтому субъектовые экспертизы надо беречь, охранять и развивать".

Сергей Ерёмин отметил, что новый вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин дал задание предварительно согласовывать техническое задание на проектирование с органами региональной госэкспертизы.

Обеспечить стройки России совместными и качественными проектами

"Проведение государственной экспертизы является исключительно полномочием Российской Федерации и передано субъектам Федерации на исполнение, поэтому какого-либо прямого нормотворчества субъекты не имеют, — заметил президент АЭСП Игорь Горячев. — Однако вся сила общественной организации именно в том, что мы наше мнение до законодательной и исполнительной власти можем донести без промежуточных согласований со своими региональными органами власти, напрямую сказать, что мы считаем нужным улучшить, чтобы качество проектной документации и, естественно, качество наших экспертиз адекватно росло, и мы совместно с проектировщиками обеспечивали стройки России совместными и качественными проектами".

Сейчас

19:21

Рада утвердила нового премьера Украины

18:23

Блумберг выходит из президентской гонки

18:19

Зеленский предложил назначить премьером Шмыгаля

17:36

Гончарук отправлен в отставку

17:08

Структуры Евросоюза умерили активность из-за больного чиновника

16:25

Госпитализирована актриса Инна Макарова

16:19

В Италии закрыты все учебные заведения

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Зеленский предложил назначить премьером Шмыгаля

Зеленский предложил назначить премьером Шмыгаля

1 час назад
Блумберг выходит из президентской гонки и поддержит Байдена

Блумберг выходит из президентской гонки и поддержит Байдена

1 час назад
Структуры Евросоюза умерили активность из-за больного чиновника

Структуры Евросоюза умерили активность из-за больного чиновника

2 часа назад
Фейковые новости о коронавирусе заблокированы, распространители задержаны

Фейковые новости о коронавирусе заблокированы, распространители задержаны

3 часа назад

Трансляции

Завтра, 5 марта

11:00

Заседание Правительства РФ
14:00

Встреча Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом
15:00

Брифинг Марии Захаровой
18:30

Встреча Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы
Все трансляции
Рубль и российские акции дорожают

Рубль и российские акции дорожают

3 часа назад
Эрдоган действует по указке американцев. Президент Асад дал интервью Примакову

Эрдоган действует по указке американцев. Президент Асад дал интервью Примакову

35 минут назад
Протоиерей Смирнов посоветовал девочкам готовиться к материнству, а не ходить в школу

Протоиерей Смирнов посоветовал девочкам готовиться к материнству, а не ходить в школу

2 часа назад
Доктор Мясников: "Сколько медицина ни развивалась, а закончилось все фекалиями"

Доктор Мясников: "Сколько медицина ни развивалась, а закончилось все фекалиями"

2 часа назад
Жириновский зажигательно станцевал под Little Big

Жириновский зажигательно станцевал под Little Big

3 часа назад
В Подмосковье предупредили об опасности встречи с медведями

В Подмосковье предупредили об опасности встречи с медведями

2 часа назад
Блогер-вдова Диденко написала, что муж сделал ей подарок датой своей смерти

Блогер-вдова Диденко написала, что муж сделал ей подарок датой своей смерти

6 часов назад
Алла Довлатова в телеэфире заставила Бориса Корчевникова побрить киви

Алла Довлатова в телеэфире заставила Бориса Корчевникова побрить киви

5 часов назад
Бродячие собаки открыли охоту на оленей в красноярском нацпарке

Бродячие собаки открыли охоту на оленей в красноярском нацпарке

3 часа назад
"Про жизнь, про любовь, про наше время": Аверин и Усатова о сериале "Невеста комдива"

"Про жизнь, про любовь, про наше время": Аверин и Усатова о сериале "Невеста комдива"

3 часа назад
Карантин в детском саду и школе. Как помочь ребенку не заболеть

Карантин в детском саду и школе. Как помочь ребенку не заболеть

02.03.2020 15:23
Александр Петров рассказал, какой момент фильма "Лёд 2" растрогал его больше всего

Александр Петров рассказал, какой момент фильма "Лёд 2" растрогал его больше всего

02.03.2020 14:20
Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

02.03.2020 08:35
Мужчина тайком разобрал по частям дом соседа, чтобы построить собственный

Мужчина тайком разобрал по частям дом соседа, чтобы построить собственный

34 минуты назад
Пациент сбегал из подмосковной больницы, чтобы взять одежду

Пациент сбегал из подмосковной больницы, чтобы взять одежду

51 минута назад
Хакер рассказал, как взломал тюрьму при помощи флешки и своей матери

Хакер рассказал, как взломал тюрьму при помощи флешки и своей матери

1 час назад
Какая-то "бодяга": отец Киркорова прокомментировал задолженность ГИБДД

Какая-то "бодяга": отец Киркорова прокомментировал задолженность ГИБДД

1 час назад
Пьяные туристы избили московскую бьюти-блогершу в Таиланде

Пьяные туристы избили московскую бьюти-блогершу в Таиланде

2 часа назад
Новейший тяжелый огнемет впервые покажут на Параде Победы

Новейший тяжелый огнемет впервые покажут на Параде Победы

2 часа назад
Россияне переходят с водки и пива на вино и коньяк

Россияне переходят с водки и пива на вино и коньяк

2 часа назад
Госпитализирована актриса из "Девчат" и "Высоты" Инна Макарова

Госпитализирована актриса из "Девчат" и "Высоты" Инна Макарова

3 часа назад
Компания Honeywell обещает выпустить мощнейший в мире квантовый компьютер к середине года

Компания Honeywell обещает выпустить мощнейший в мире квантовый компьютер к середине года

3 часа назад
Японцы начали использовать червей для диагностики рака

Японцы начали использовать червей для диагностики рака

3 часа назад
Водитель скорой из ревности зарезал жену-кардиолога в Москве

Водитель скорой из ревности зарезал жену-кардиолога в Москве

3 часа назад
Вторая девочка с родимым пятном на лице прилетит на лечение к кубанским врачам

Вторая девочка с родимым пятном на лице прилетит на лечение к кубанским врачам

4 часа назад
5 марта Путин обсудит поправки в Конституцию с лидерами думских фракций

5 марта Путин обсудит поправки в Конституцию с лидерами думских фракций

4 часа назад
В Коммунарку пациентов с подозрением на коронавирус доставляют в мини-стационарах

В Коммунарку пациентов с подозрением на коронавирус доставляют в мини-стационарах

4 часа назад
Ожоги в школе: для кварцевания использовали запрещенные приборы открытого типа

Ожоги в школе: для кварцевания использовали запрещенные приборы открытого типа

4 часа назад
У заблокированных в Абу-Даби велосипедистов нет информации о результатах тестов на коронавирус

У заблокированных в Абу-Даби велосипедистов нет информации о результатах тестов на коронавирус

4 часа назад
Стена не устоит! Топ-5 лучших выступлений шоу "Ну-ка, все вместе!"

Стена не устоит! Топ-5 лучших выступлений шоу "Ну-ка, все вместе!"

4 часа назад
Сбербанк разработал три математические модели-сценария распространения коронавируса в России

Сбербанк разработал три математические модели-сценария распространения коронавируса в России

4 часа назад
Террористы в Сирии отравились собственным химическим оружием

Террористы в Сирии отравились собственным химическим оружием

5 часов назад
Что внутри "Острова Мечты"

Что внутри "Острова Мечты"

5 часов назад
Штаты могут вывести оружие в космос, утверждает российский МИД

Штаты могут вывести оружие в космос, утверждает российский МИД

6 часов назад
В Подмосковье детсадовцы отравились крысиным ядом

В Подмосковье детсадовцы отравились крысиным ядом

6 часов назад
В Москве начали ловить цветочных спекулянтов

В Москве начали ловить цветочных спекулянтов

6 часов назад
Кремль: Путин и Эрдоган найдут, как прекратить кризис в Идлибе

Кремль: Путин и Эрдоган найдут, как прекратить кризис в Идлибе

6 часов назад
Египет не хочет признавать терактом крушение российского лайнера А321

Египет не хочет признавать терактом крушение российского лайнера А321

7 часов назад
"Стратегический запас": что надо иметь дома на случай эпидемии

"Стратегический запас": что надо иметь дома на случай эпидемии

7 часов назад
Новый зал Дома музыки впервые откроет двери для слушателей

Новый зал Дома музыки впервые откроет двери для слушателей

7 часов назад
"На связи": вышел первый трейлер мультфильма про восстание машин

"На связи": вышел первый трейлер мультфильма про восстание машин

7 часов назад
МИД: гиперзвуковая ракета "Циркон" не нарушает международных соглашений

МИД: гиперзвуковая ракета "Циркон" не нарушает международных соглашений

7 часов назад
Путин: обещание, что кризис-1998 не повторится, было большим риском

Путин: обещание, что кризис-1998 не повторится, было большим риском

8 часов назад
От 0 до 19: названы категории людей, на которых не действует COVID-19

От 0 до 19: названы категории людей, на которых не действует COVID-19

8 часов назад
Россиянам раскрыли предпраздничные уловки продавцов электроники

Россиянам раскрыли предпраздничные уловки продавцов электроники

8 часов назад
Вместо рукопожатия: 10 стран, предложивших новый способ приветствия из-за коронавируса

Вместо рукопожатия: 10 стран, предложивших новый способ приветствия из-за коронавируса

8 часов назад
Россия запретила вывоз за границу медицинских масок

Россия запретила вывоз за границу медицинских масок

9 часов назад
"Профессия - лесовор 4". Смотрите в эти выходные расследование Эдуарда Петрова

"Профессия - лесовор 4". Смотрите в эти выходные расследование Эдуарда Петрова

03.03.2020 19:30

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку