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Коронавирус 30 минут назад

4 марта 202016:44

В Италии закрыты все учебные заведения

AP Images

Правительство Италии приняло решение временно закрыть школы и университеты на территории страны из-за вспышки нового коронавируса.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал телеканал Rainews24.

О том, с какого числа будет действовать данная мера, не сообщается. По данным местных средств массовой информации, кабинет министров Италии планирует закрыть все учебные заведения или с 5-го марта или с 9-го.

Отмечается, что карантин в школах и вузах будет действовать как минимум до середины марта.

По информации руководителя службы гражданской обороны Анджело Боррелли, в Италии от коронавируса умерли 79 человек и заразились более двух с половиной тысяч.

Впервые вспышка нового заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в 12-миллионом китайском городе Ухань. В настоящее время число инфицированных в КНР превысило 80 тысяч человек, умерли 2981 человек.

За пределами Китая болезнь зафиксирована в 72 государствах, ею заболели более 10 тысяч человек, скончались более 160.

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