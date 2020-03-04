Хоккеист "Айлендерс" получил жуткий удар коньком в глаз

Канадский защитник "Нью-Йорк Айлендерс" Джонни Бойчак не смог доиграть встречу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Монреаль Канадиенс". В середине третьего периода игрок "островитян" получил коньком в область глаза.

Страшный эпизод случился возле ворот Семена Варламова. Нападающий "Монреаля" Арттури Лехконен не удержался на льду и во время падения заехал коньком прямо в лицо Бойчака. Канадец сразу же схватился за лицо и покинул площадку.

Отметим, что год назад канадский хоккеист также пострадал от конька соперника, полоснувшего Бойчака лезвием по горлу. Это произошло в игре с "Торонто". Тогда, правда, ничего страшного не случилось и канадец сумел вернуться на лед.

Напомним, что встреча между "Нью-Йорком" и "Монреалем" завершилась в пользу канадского клуба со счетом 6:2.