Компания Honeywell обещает выпустить мощнейший в мире квантовый компьютер к середине года

В середине 2020 года компания Honeywell собирается презентовать самый мощный в истории квантовый компьютер. Подробности его устройства изложены в научной статье, доступной на сайте компании в виде PDF-файла.

"Вести.Наука" подробно рассказывали о том, чем квантовый компьютер отличается от обычного. Напомним, что единицей хранения информации в классическом компьютере является бит, принимающий значения 0 или 1. В квантовом же компьютере ту же роль выполняет квантовый бит, или кубит. Он может находиться в суперпозиции ("смеси") разных состояний. За счёт этого кубиты хранят больше данных и ускоряют вычисления.

Мощность квантового компьютера измеряется квантовым объёмом. Эта величина зависит от числа кубитов, их устойчивости к ошибкам и других факторов.

Согласно заявлению Honeywell, их детище имеет квантовый объём 64. Это ровно вдвое больше, чем у ближайших конкурентов.

Такого результата инженеры добились, используя новую архитектуру. В частности, в качестве кубитов используются ионы иттербия-171 (171Yb+). Чтобы отводить от них избыточную энергию, применяются ионы бария-138 (138Ba+).

Отмечается, что над созданием "железа" и программного обеспечения для нового компьютера работает более сотни специалистов.

В основу нового квантового компьютера положена инновационная архитектура.

Инженеры компании не намерены обходиться своими силами. Так, венчурный фонд Honeywell Ventures уже вложил деньги в стартапы Cambridge Quantum Computing и Zapata Computing, занятые разработкой программ для квантовых компьютеров.

Более того, компания Microsoft запустила совместно с Honeywell проект Azure Quantum. Он будет работать аналогично облачной платформе Azure, уже десять лет предоставляющей клиентам ресурсы для вычислений и хранения данных. Только на сей раз вычисления будут квантовыми.

С Honeywell сотрудничает и финансовый гигант JP Morgan Chase. Холдинг заинтересован перспективами квантовых компьютеров в банковской сфере.

"Есть [целый] ряд отраслей, которые будут глубоко затронуты развитием и в конечном счёте применением масштабных квантовых вычислений", — уверен Тони Аттли (Tony Uttley), президент компании Honeywell Quantum Solutions.

Так, невиданная вычислительная мощь квантовых компьютеров поможет материаловедам создавать новые материалы, фармацевтам — разрабатывать новые лекарства, а транспортным компаниям — оптимизировать логистику.

К слову, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о том, как квантовый компьютер впервые превзошёл классический.