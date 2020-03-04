Протоиерей Смирнов посоветовал девочкам готовиться к материнству, а не ходить в школу

Протоиерей Дмитрий Смирнов снова оказался в центре внимания из-за сказанных слов. На этот раз священник заявил, что девочкам гораздо лучше с ранних лет готовиться к материнству, а не ходить в школу.

В эфире православной радиостанции "Радонеж" Смирнов ответил на ряд вопросов, в числе которых были темы, касающиеся веры в Бога, взаимоотношений в семье, а также воспитания детей.

В качестве примера протоиерей рассказал об одной маме, которая не стала отдавать свою дочь в школу. Дмитрий Смирнов отметил, что важнее "научить семилеточку обходиться с ребенком, а не читать и писать". Кроме того, священник не понимает, "чего там в этой школе делать". По его мнению, там можно научиться зависти, обзыванию, скверным словам, а также хамству учителям. Именно потому Смирнов считает, что мама девочки поступила правильно, поскольку из девочки "будет уже готовая мама".

Ранее протоиерей оскандалился своим высказыванием о гражданских женах. По его словам, такие женщины — это бесплатные проститутки. Священник попытался оправдаться. Он отметил, что таким образом хотел обратить внимание общественности на проблему сожительства, а также защитить женщин от неподобающего отношения со стороны мужчин.