Немецкий специалист Петкович возглавил сборную России по гандболу

Исполком Федерации гандбола России утвердил в должности главного тренера национальной команды Велимира Петковича. Контракт с 63-летним немецким специалистом рассчитан на четыре года. Об этом сообщила пресс-служба ФГР.

Петкович сменил на посту наставника мужской сборной России Эдуарда Кокшарова, который подал в отставку после неудачного выступления команды на чемпионате Европы. Россияне заняли на турнире 22-е место.

Тренерская карьера Петковича началась в 1989 году с боснийского клуба "Бораце". В дальнейшем он тренировал несколько немецких команд. С "Фьюксе Берлине" немецкий специалист выиграл Кубок Европейской федерации гандбола.