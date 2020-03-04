Новейший тяжелый огнемет впервые покажут на Параде Победы

Новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 "Тосочка" обещают впервые показать широкой публике на Параде Победы 9 мая.

Как уточняют военные, на тренировочную площадку в подмосковном поселке Алабино уже приехала боевая техника войск радиационной, химической и биологической защиты. По Красной площади пройдут девять ТОС-1А "Солнцепек" и четыре ТОС-2 "Тосочка", пишет агентство ТАСС.

Известно о новой тяжелой огнеметной системе пока немного. Разработчики утверждают, что она превзойдет своих предшественников по ряду параметров, а также будет установлена не на гусеницы, а на колеса.