Усиленное питание и постоянное наблюдение врачей: как проходят дни пациентов карантина в Коммунарке

В Москве по распоряжению Роспотребнадзора вводится особый режим дезинфекции. Помимо регулярной уборки и кварцевания на любых предприятиях должен быть создан запас масок, антисептиков и антибактериальных средств. Какие принимаются меры, и как чувствуют себя пациенты нового карантинного блока в Коммунарке?

- Выглянуло солнце. Посмотрите, какие у нас огромные окна! Хоть что-то радует.

Пациенты на карантине ведут прямые трансляции из-за стекла больничных палат. Условия в Коммунарке хорошие — свежий ремонт, отдельный санузел, усиленное питание.

- Сегодня у меня на завтрак каша "Геркулес" молочная с сахаром и сливочным маслом. Хлеб с сыром.

И, конечно, постоянное наблюдение медиков. Все, кто здесь находится — 84 человека — вернулись в Россию из стран, в которых зафиксированы вспышки коронавируса COVID-19.

- Мы думали, нас вообще не будут лечить. Оставят нас тут самих справляться с симптомами. Но все хорошо, врач пришел, будем ждать.

Клиника в Коммунарке работает в автономном режиме. Даже вентиляция карантинного бокса никак не связана с окружающей средой. Пациентов доставляют на скорых.

"Здесь есть все оборудование, необходимое пациенту. Здесь есть дефибрилляторы, дыхательная аппаратура, лампа, которая обрабатывает воздух в то время как больной находится в машине", — показывает фельдшер Алексей Макаров.



По дороге фельдшер может провести экспресс-тест на содержание кислорода в крови. Низкий показатель укажет на возможное поражение легких. Корреспондента "Вестей" проверяют во время прямого эфира.

- Вот вы, видимо, прошлись, понервничали. Пульс ваш показывает 130. Но насыщение кислородом у вас прекрасное.

Противовирусные меры усилены в столице везде — на предприятиях и в местах массового скопления людей. В некоторых торговых центрах появились портативные приборы для обработки рук. В точках общепита — постоянное кварцевание и обеззараживание на кухнях и в зоне посадки гостей.

- У вас есть ультрафиолетовые лампы?

- Да, есть.

- А где? Покажите, пожалуйста!

- Вот. И внутри тоже есть.

"После того, как гость покушал, мы всегда стол обрабатываем антисептиками. Официант обрызгивает стол, протирает его тряпкой", — рассказал шеф-повар ресторана Роман Холодный.

Медицинские маски и антибактериальные салфетки, антисептики для рук и бытовая химия для дезинфекции помещений: запасы должны быть созданы на всех предприятиях столицы, объектах транспорта, спортивных центрах, коммунальных службах, гостиницах.

"Мы усилили защиту наших гостей и усилили в условиях вирусной опасности защиту наших сотрудников. Например, мы добавили антисептики для рук в гостевой зоне. Мы усилили концентрацию дезсредств", — говорит директор службы гостиничных услуг Татьяна Юдина.

Для профилактики коронавируса медики советуют не забывать и о личной гигиене — чаще мыть руки и воздерживаться от объятий и поцелуев при встрече.