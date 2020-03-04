Минстрой совместно с МГУ разработали индекс IQ городов

Минстрой совместно с МГУ имени Ломоносова представили рейтинг умных городов. В него вошли данные 191 города, рассчитывался рейтинг по итогам 2018 года.

В общий IQ городов входит 47 показателей и 10 направлений, сообщает ГТРК "Марий Эл". В числе направлений городское управление, "умное" ЖКХ, инновации для городской среды, "умный" городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности. А также - туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестиционный климат, инфраструктура сетей связи.

Среди крупнейших городов лидирует Москва, затем следует Казань, на третьем месте Санкт-Петербург. В рейтинге крупных городов наибольший индекс у Химок, далее идет Балашиха, тройку замыкает Тюмень. Среди больших городов на первом месте подмосковный Реутов, за ним — подмосковный Серпухов и далее Электросталь.