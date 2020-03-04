4 марта 202018:02

Новый проект Alphabet поможет накормить человечество рыбой без вреда для океана

Вода покрывает почти три четверти поверхности Земли, но учёным известна лишь малая часть того, что скрывает океан. Недавно же компания Alphabet, которой принадлежит Google, запустила новый проект под названием Tidal. С его помощью специалисты намерены улучшить понимание того, что происходит с океаном, что, в свою очередь, поможем эффективнее защищать хрупкие морские экосистемы.

"Мы знаем о поверхности Луны больше, чем о самых глубоких местах океана", - пишет Нил Даве (Neil Dav), генеральный менеджер Tidal.

Отчасти отсутствие знаний можно объяснить тем, что океан не заселён людьми, и в нём невероятно сложно размещать какую-либо технику. GPS и WiFi не работают под водой, солёная вода губительна для электроники, что усложняет длительные наблюдения за теми или иными частями подводного мира.

Между тем всё больше исследований показывают, что загрязнение окружающей среды и нерациональные методы рыболовства вредят многим экосистемам. В итоге мы портим жизнь и самим себе: пластиковые отходы через рыбу уже проникли в пищу людей, а к 2050 году, по прогнозам экологов, пластик будут наполнять желудки всех морских птиц.

По этой причине специалисты всего мира стремятся разработать методы спасения океана. Проект Tidal может стать самым масштабным в своём роде.

Стоит отметить, что он "вышел из-под пера" подразделения X (входит в Alphabet). Именно его сотрудники разработали проект доставки грузов дронами и Project Loon, в рамках которого планируется обеспечить отдалённые регионы мира доступом в Интернет.

Как уже отмечалось выше, основная цель нового проекта - защитить океан и его экосистемы, что позволит снабжать человечество пищей без вреда для этой среды.

Но, чтобы достичь этого, предстоит проделать немало работы, в том числе улучшить понимание жизни океана.

"Наша первоначальная цель - разработка технологий, которые обеспечат большее понимание того, что происходит под водой, - уточняет Даве. - Мы исследовали новые инструменты, которые могли бы предоставить полезную информацию рыбоводам, ищущим экологически чистые способы ведения и развития своей отрасли".

Поясним, что выращивание рыбы генерирует более низкий углеродный след по сравнению с другими источниками животного белка, пишет генеральный менеджер Tidal. Они же играют решающую роль в питании трёх миллиардов людей, поэтому, заключает Даве, помощь рыбоводам может оказаться критически важной как для всего человечества, так и для хорошего состояния океана.

В течение трёх лет учёные консультировались с рыбоводами по всему миру и выяснили, насколько они хотели бы сократить пищевые отходы и использование химических веществ.

Выяснилось, что на сегодняшний день представления о состоянии здоровья и жизни тысяч рыб базируются на наблюдении за отдельными особями. Но такой процесс сбора данных не только занимает много времени, но и является не надёжным.

Специалисты Tidal создали систему подводных камер и набор компьютерных программ, позволяющих обнаруживать и отслеживать поведение тысячи отдельных рыб. Также компьютер соберёт такие данные, как температура воды и уровень кислорода.

Согласно задумке разработчиков, тщательное наблюдение за рыбами и их поведением поможем рыбоводам намного эффективнее управлять своими хозяйствами, например, за счёт более рационального использования корма.

Всё это поможет снизить и затраты, и загрязнение, считают учёные.

"Мы планируем применить то, что мы узнали, и к другим областям и проблемам [океана], с помощью экспертов по охране здоровья океана и других организаций, стремящихся найти новые решения для защиты и сохранения этого драгоценного ресурса", - добавляет Даве.

К слову, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о других способах изучения жизни океана. Так, учёные создали робота-прилипалу, который будет шпионить за обитателями океана, путешествуя на них самих.

Текст: Вести.Наука

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