Центробанк Швеции выступил против экстренного снижения процентных ставок

Смягчение денежно-кредитной политики не поможет в борьбе с негативными последствиями вспышки китайского коронавируса, заявили в центральном банке Швеции, передает агентство Bloomberg.

Комментарии, которые были сделаны незадолго до того, как Федеральная резервная система (ФРС) США приняла решение об экстренном снижении процентной ставки, свидетельствуют о том, что старейший в мире центральный банк неохотно предпринимает упреждающие шаги для устранения рисков, связанных с коронавирусом.

"Сегодня я не чувствую, что мы можем эффективно улучшить ситуацию, сделав денежно-кредитную политику более экспансионистской", — заявила журналистам в Стокгольме заместитель управляющего ЦБ Швеции Анна Бреман.

Другие центральные банки по всему миру сообщили о готовности действовать в ответ на вспышку коронавируса. Но эффективность таких мер была поставлена ​​под сомнение, поскольку за ходом ФРС последовала новая волна паники.

Экономисты в Швеции поспешили поставить под сомнение логику действий ФРС. Аналитик Nordea Хенрик Унелл отметил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает не паниковать из-за вспышки коронавируса, а центральные банки делают именно обратное.

Риксбанк (ЦБ Швеции) дал понять, что хочет отойти от чрезмерного смягчения, завершив период отрицательных ставок, несмотря на замедление шведской экономики.

С тех пор некоторые политические деятели дали понять, что они скорее расширят существующую программу покупки облигаций, чем снова прибегнут к отрицательным ставкам, если возникнет необходимость в дальнейшем стимулировании.

Между тем, шведское правительство заявило ранее, что у него есть финансовая возможность оказать поддержку, если возникнет такая необходимость. Министерство финансов ожидает, что в этом году вирус сократит экономический рост страны на 0,3%. В январе прогнозировался рост в 2020 году на уровне 1,1%.

Риксбанк "явно готов действовать, если ситуация ухудшится", сказала Бреман. Но денежно-кредитная политика, похоже, не является правильным инструментом для решения проблем, связанных с вирусом, которые в основном повлекли за собой сбои в сфере предложения, сказала она.

По словам Бреман, у центробанка есть больше инструментов, чем просто ставка репо и покупки облигаций, если политикам вдруг придется действовать, включая возможность предоставления дополнительной ликвидности для поддержки финансовой стабильности.

"У нас есть много разных мер, которые мы можем использовать, — сказала она. — Мы можем снизить ставку репо ниже нуля, мы можем расширить наши покупки облигаций, мы можем осуществлять интервенции на валютном рынке, мы можем предоставлять кредиты компаниям через банки, и мы можем использовать форвардное руководство, поэтому мы многое можем сделать".

Некоторые аналитики предупреждают, что у Риксбанка не будет иного выбора, кроме как следовать глобальной волне чрезвычайного смягчения.