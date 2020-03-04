  • USD
    66.4437
  • EUR
    73.9385
  • IMOEX
    2828.01
  • RTSI
    1348.19
  • DJA
    8673.97
  • NASDAQ
    8816.74
  • BRENT
    52.16
  • ГАЗПРОМ
    200
  • Газпрнефть
    404.55
  • Роснефть
    415.95
  • АЛРОСА
    71.56
  • Сбербанк
    235.27
4 марта 202019:35

Центробанк Швеции выступил против экстренного снижения процентных ставок

Global Look Press

Смягчение денежно-кредитной политики не поможет в борьбе с негативными последствиями вспышки китайского коронавируса, заявили в центральном банке Швеции, передает агентство Bloomberg.

Комментарии, которые были сделаны незадолго до того, как Федеральная резервная система (ФРС) США приняла решение об экстренном снижении процентной ставки, свидетельствуют о том, что старейший в мире центральный банк неохотно предпринимает упреждающие шаги для устранения рисков, связанных с коронавирусом.

"Сегодня я не чувствую, что мы можем эффективно улучшить ситуацию, сделав денежно-кредитную политику более экспансионистской", — заявила журналистам в Стокгольме заместитель управляющего ЦБ Швеции Анна Бреман.

Другие центральные банки по всему миру сообщили о готовности действовать в ответ на вспышку коронавируса. Но эффективность таких мер была поставлена ​​под сомнение, поскольку за ходом ФРС последовала новая волна паники.

Экономисты в Швеции поспешили поставить под сомнение логику действий ФРС. Аналитик Nordea Хенрик Унелл отметил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает не паниковать из-за вспышки коронавируса, а центральные банки делают именно обратное.

Риксбанк (ЦБ Швеции) дал понять, что хочет отойти от чрезмерного смягчения, завершив период отрицательных ставок, несмотря на замедление шведской экономики.

С тех пор некоторые политические деятели дали понять, что они скорее расширят существующую программу покупки облигаций, чем снова прибегнут к отрицательным ставкам, если возникнет необходимость в дальнейшем стимулировании.

Между тем, шведское правительство заявило ранее, что у него есть финансовая возможность оказать поддержку, если возникнет такая необходимость. Министерство финансов ожидает, что в этом году вирус сократит экономический рост страны на 0,3%. В январе прогнозировался рост в 2020 году на уровне 1,1%.

Риксбанк "явно готов действовать, если ситуация ухудшится", сказала Бреман. Но денежно-кредитная политика, похоже, не является правильным инструментом для решения проблем, связанных с вирусом, которые в основном повлекли за собой сбои в сфере предложения, сказала она.

По словам Бреман, у центробанка есть больше инструментов, чем просто ставка репо и покупки облигаций, если политикам вдруг придется действовать, включая возможность предоставления дополнительной ликвидности для поддержки финансовой стабильности.

"У нас есть много разных мер, которые мы можем использовать, — сказала она. — Мы можем снизить ставку репо ниже нуля, мы можем расширить наши покупки облигаций, мы можем осуществлять интервенции на валютном рынке, мы можем предоставлять кредиты компаниям через банки, и мы можем использовать форвардное руководство, поэтому мы многое можем сделать".

Некоторые аналитики предупреждают, что у Риксбанка не будет иного выбора, кроме как следовать глобальной волне чрезвычайного смягчения.

Сейчас

19:21

Рада утвердила нового премьера Украины

18:23

Блумберг выходит из президентской гонки

18:19

Зеленский предложил назначить премьером Шмыгаля

17:36

Гончарук отправлен в отставку

17:08

Структуры Евросоюза умерили активность из-за больного чиновника

16:25

Госпитализирована актриса Инна Макарова

16:19

В Италии закрыты все учебные заведения

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Зеленский предложил назначить премьером Шмыгаля

Зеленский предложил назначить премьером Шмыгаля

1 час назад
Блумберг выходит из президентской гонки и поддержит Байдена

Блумберг выходит из президентской гонки и поддержит Байдена

1 час назад
Структуры Евросоюза умерили активность из-за больного чиновника

Структуры Евросоюза умерили активность из-за больного чиновника

1 час назад
Фейковые новости о коронавирусе заблокированы, распространители задержаны

Фейковые новости о коронавирусе заблокированы, распространители задержаны

3 часа назад

Трансляции

Завтра, 5 марта

11:00

Заседание Правительства РФ
14:00

Встреча Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом
15:00

Брифинг Марии Захаровой
18:30

Встреча Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы
Все трансляции
Рубль и российские акции дорожают

Рубль и российские акции дорожают

3 часа назад
Эрдоган действует по указке американцев. Президент Асад дал интервью Примакову

Эрдоган действует по указке американцев. Президент Асад дал интервью Примакову

32 минуты назад
Протоиерей Смирнов посоветовал девочкам готовиться к материнству, а не ходить в школу

Протоиерей Смирнов посоветовал девочкам готовиться к материнству, а не ходить в школу

2 часа назад
Доктор Мясников: "Сколько медицина ни развивалась, а закончилось все фекалиями"

Доктор Мясников: "Сколько медицина ни развивалась, а закончилось все фекалиями"

1 час назад
Жириновский зажигательно станцевал под Little Big

Жириновский зажигательно станцевал под Little Big

3 часа назад
В Подмосковье предупредили об опасности встречи с медведями

В Подмосковье предупредили об опасности встречи с медведями

2 часа назад
Блогер-вдова Диденко написала, что муж сделал ей подарок датой своей смерти

Блогер-вдова Диденко написала, что муж сделал ей подарок датой своей смерти

6 часов назад
Алла Довлатова в телеэфире заставила Бориса Корчевникова побрить киви

Алла Довлатова в телеэфире заставила Бориса Корчевникова побрить киви

5 часов назад
Бродячие собаки открыли охоту на оленей в красноярском нацпарке

Бродячие собаки открыли охоту на оленей в красноярском нацпарке

3 часа назад
"Про жизнь, про любовь, про наше время": Аверин и Усатова о сериале "Невеста комдива"

"Про жизнь, про любовь, про наше время": Аверин и Усатова о сериале "Невеста комдива"

3 часа назад
Карантин в детском саду и школе. Как помочь ребенку не заболеть

Карантин в детском саду и школе. Как помочь ребенку не заболеть

02.03.2020 15:23
Александр Петров рассказал, какой момент фильма "Лёд 2" растрогал его больше всего

Александр Петров рассказал, какой момент фильма "Лёд 2" растрогал его больше всего

02.03.2020 14:20
Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

02.03.2020 08:35
Мужчина тайком разобрал по частям дом соседа, чтобы построить собственный

Мужчина тайком разобрал по частям дом соседа, чтобы построить собственный

31 минута назад
Пациент сбегал из подмосковной больницы, чтобы взять одежду

Пациент сбегал из подмосковной больницы, чтобы взять одежду

48 минут назад
Хакер рассказал, как взломал тюрьму при помощи флешки и своей матери

Хакер рассказал, как взломал тюрьму при помощи флешки и своей матери

1 час назад
Какая-то "бодяга": отец Киркорова прокомментировал задолженность ГИБДД

Какая-то "бодяга": отец Киркорова прокомментировал задолженность ГИБДД

1 час назад
Пьяные туристы избили московскую бьюти-блогершу в Таиланде

Пьяные туристы избили московскую бьюти-блогершу в Таиланде

1 час назад
Новейший тяжелый огнемет впервые покажут на Параде Победы

Новейший тяжелый огнемет впервые покажут на Параде Победы

2 часа назад
Россияне переходят с водки и пива на вино и коньяк

Россияне переходят с водки и пива на вино и коньяк

2 часа назад
Госпитализирована актриса из "Девчат" и "Высоты" Инна Макарова

Госпитализирована актриса из "Девчат" и "Высоты" Инна Макарова

2 часа назад
Компания Honeywell обещает выпустить мощнейший в мире квантовый компьютер к середине года

Компания Honeywell обещает выпустить мощнейший в мире квантовый компьютер к середине года

3 часа назад
Японцы начали использовать червей для диагностики рака

Японцы начали использовать червей для диагностики рака

3 часа назад
Водитель скорой из ревности зарезал жену-кардиолога в Москве

Водитель скорой из ревности зарезал жену-кардиолога в Москве

3 часа назад
Вторая девочка с родимым пятном на лице прилетит на лечение к кубанским врачам

Вторая девочка с родимым пятном на лице прилетит на лечение к кубанским врачам

4 часа назад
5 марта Путин обсудит поправки в Конституцию с лидерами думских фракций

5 марта Путин обсудит поправки в Конституцию с лидерами думских фракций

4 часа назад
В Коммунарку пациентов с подозрением на коронавирус доставляют в мини-стационарах

В Коммунарку пациентов с подозрением на коронавирус доставляют в мини-стационарах

4 часа назад
Ожоги в школе: для кварцевания использовали запрещенные приборы открытого типа

Ожоги в школе: для кварцевания использовали запрещенные приборы открытого типа

4 часа назад
У заблокированных в Абу-Даби велосипедистов нет информации о результатах тестов на коронавирус

У заблокированных в Абу-Даби велосипедистов нет информации о результатах тестов на коронавирус

4 часа назад
Стена не устоит! Топ-5 лучших выступлений шоу "Ну-ка, все вместе!"

Стена не устоит! Топ-5 лучших выступлений шоу "Ну-ка, все вместе!"

4 часа назад
Сбербанк разработал три математические модели-сценария распространения коронавируса в России

Сбербанк разработал три математические модели-сценария распространения коронавируса в России

4 часа назад
Террористы в Сирии отравились собственным химическим оружием

Террористы в Сирии отравились собственным химическим оружием

5 часов назад
Что внутри "Острова Мечты"

Что внутри "Острова Мечты"

5 часов назад
Штаты могут вывести оружие в космос, утверждает российский МИД

Штаты могут вывести оружие в космос, утверждает российский МИД

6 часов назад
В Подмосковье детсадовцы отравились крысиным ядом

В Подмосковье детсадовцы отравились крысиным ядом

6 часов назад
В Москве начали ловить цветочных спекулянтов

В Москве начали ловить цветочных спекулянтов

6 часов назад
Кремль: Путин и Эрдоган найдут, как прекратить кризис в Идлибе

Кремль: Путин и Эрдоган найдут, как прекратить кризис в Идлибе

6 часов назад
Египет не хочет признавать терактом крушение российского лайнера А321

Египет не хочет признавать терактом крушение российского лайнера А321

7 часов назад
"Стратегический запас": что надо иметь дома на случай эпидемии

"Стратегический запас": что надо иметь дома на случай эпидемии

7 часов назад
Новый зал Дома музыки впервые откроет двери для слушателей

Новый зал Дома музыки впервые откроет двери для слушателей

7 часов назад
"На связи": вышел первый трейлер мультфильма про восстание машин

"На связи": вышел первый трейлер мультфильма про восстание машин

7 часов назад
МИД: гиперзвуковая ракета "Циркон" не нарушает международных соглашений

МИД: гиперзвуковая ракета "Циркон" не нарушает международных соглашений

7 часов назад
Путин: обещание, что кризис-1998 не повторится, было большим риском

Путин: обещание, что кризис-1998 не повторится, было большим риском

8 часов назад
От 0 до 19: названы категории людей, на которых не действует COVID-19

От 0 до 19: названы категории людей, на которых не действует COVID-19

8 часов назад
Россиянам раскрыли предпраздничные уловки продавцов электроники

Россиянам раскрыли предпраздничные уловки продавцов электроники

8 часов назад
Вместо рукопожатия: 10 стран, предложивших новый способ приветствия из-за коронавируса

Вместо рукопожатия: 10 стран, предложивших новый способ приветствия из-за коронавируса

8 часов назад
Россия запретила вывоз за границу медицинских масок

Россия запретила вывоз за границу медицинских масок

9 часов назад
"Профессия - лесовор 4". Смотрите в эти выходные расследование Эдуарда Петрова

"Профессия - лесовор 4". Смотрите в эти выходные расследование Эдуарда Петрова

03.03.2020 19:30

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку