Российские биатлонисты провалились на этапе Кубка IBU в Раубичах

Российские биатлонисты неудачно выступили на седьмом этапе Кубка IBU в Раубичах. В спринтерских гонках россияне не смогли приблизиться к призовому подиуму. Лучшим у мужчин стал Василий Томашин, финишировавший седьмым, у женщин – Валерия Васнецова, занявшая десятое место.

Победу в женском спринте на 7,5 км одержала представительница Швеции Элизабет Хегберг. Следом за ней расположились Штефани Шерер из Германии и норвежка Осне Скреде.

Россиянки Екатерина Глазырина, Анастасия Поршнева и Полина Шевнина заняли соответственно 12-е, 13-е и 14-е места.

В соревнованиях у мужчин первым стал Сиверт Гууторм Баккем из Норвегии, преодолевший дистанцию 10 км за 27 минут 56,2 секунды. Максим Воробей из Белоруссии оказался вторым (+5,2 секунды), а норвежец Эндре Стремсхейм замкнул тройку призеров (+34,5).

Россияне Дмитрий Иванов, Кирилл Стрельцов и Антон Бабиков расположились на 11-м, 17-м и 35-м местах соответственно.