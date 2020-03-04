Кубок России. Стали известны составы "Спартака" и ЦСКА

Тренерские штабы московских "Спартака" и ЦСКА определились со стартовыми составами на четвертьфинальную игру Кубка России. С первых минут на поле у красно-белых появятся Александр Соболев и Эсекель Понсе.

Также за спартаковцев сыграют Максименко, Рассказов, Жиго, Айртон, Джикия, Кутепов, Бакаев, Зобнин и Крал.

В стартовом составе ЦСКА выйдут Акинфеев, Фернандес, Карпов, Васин, Дивеев, Ахметов, Набабкин, Кучаев, Влашич, Бистрович и Чалов.

Напомним, что матч 1/4 финала Кубка России между "Спартаком" и ЦСКА пройдет на стадионе красно-белых 4 марта. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.