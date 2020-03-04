Сделка не состоялась: в Чечне будут судить женщин за куплю-продажу младенца

В Чечне двух женщин отдадут под суд за торговлю детьми. Расследование уголовного дела завершено. Преступление раскрыли сотрудники МВД по Чеченской республике.

По данным следствия, жительница республики решила купить младенца для воспитания в своей семье, сообщает ГТРК "Ставрополье". Она обратилась за помощью к знакомой из Ингушетии. Та согласилась за определенную плату найти для нее новорожденного и помочь в незаконном усыновлении. В январе 2019 года заказчица получила младенца, сообщница нашла его в Махачкале. Сумма сделки составила 650 тысяч рублей, плюс поддельное свидетельство о его рождении. В отношении женщин было возбуждено уголовное дело, сегодня с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд.

Напомним, расследование аналогичного уголовного дела завершено в Буденновске. В сентябре 2019 года, по данным следствия, беременная женщина решила продать своего будущего ребенка. Она разместила объявление в Интернете. Об этом устало известно в правоохранительных органах.