Из-за коронавируса генсек ОПЕК предложил Новаку поздороваться ногами

Во время визита главы Минэнерго Александра Новака и российской делегации в Вену для участия в министерском мониторинговом заседании ОПЕК+, генсек этой организации Мохаммед Баркиндо из-за вспышки в мире коронавируса COVID-19 в шутливой форме предложил новый способ приветствия.

Вместо традиционного рукопожатия, ради снижения риска заражения, он предложил приветствовать друг друга ногами:

Способ заключается в поочередном касании с собеседником правой и левой ступней.

На видео, которое размещено в "Твиттере" ОПЕК, видно, как Новак с улыбкой пробует поздороваться таким образом с Баркиндо.

Накануне страны ОПЕК+ из-за угрозы распространения коронавируса приняли решение на свое заседание 5-6 марта в Вене допустить минимально возможное число делегатов, передает РИА Новости.

Кроме того, запрещен доступ в штаб-квартиру организации, где традиционно проходят министерские обсуждения, представителей прессы.