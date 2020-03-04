Большунов стал пятым в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии

На очередном этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Драммене, завершилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин. Александр Большунов занял пятое место, став единственным россиянином, пробившимся в финал.

Весь призовой подиум остался за норвежскими лыжниками. Победу одержал Йоханнес Клебо. Следом за ним расположились Ховард Таугбель и Эйрик Браннсдал.

Россияне Глеб Ретивых и Александр Терентьев завершили выступление на стадии полуфинала. Сергей Устюгов и Артем Мальцев не смогли преодолеть четвертьфинальный барьер.