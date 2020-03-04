Найдены останки, которые могут принадлежать знакомой фигурантов "Сети"

В Рязанской области обнаружены останки, которые могут принадлежать Екатерине Левченко, пропавшей в марте 2017 года. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Пензенской области.

Принадлежат ли останки Екатерине Левченко, будет установлено в ходе проведения судебных экспертиз. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

В феврале сетевое издание Meduza выпустило статью, в которой говорится об исчезновении в Пензе Артема Дорофеева (его нашли убитым) и Екатерины Левченко. Пропавшие были знакомы с некоторыми фигурантами дела террористической организации "Сеть" (запрещена в России). Один из них, Алексей Полтавец, уехал из России. По его словам, Дорофеев и Левченко были убиты по приказу другого фигуранта Дмитрия Пчелинцева.



Участников "Сети" приговорили к тюремным срокам — все они получили длительные сроки заключения. Члены преступного сообщества занимались подготовкой терактов, вооруженного мятежа, а также насильственного захвата власти. ФСБ признала "Сеть" террористической организацией.