Самые популярные смартфоны 2020 года: версия "Яндекс.Маркета"

Аналитики "Яндекс.Маркета" назвали смартфоны, которыми больше всего интересовались пользователи сервиса в начале 2020 года. Изучив динамику спроса с января по февраль, исследователи выяснили, что покупатели обычно отдавали предпочтение продукции Xiaomi, Samsung и Apple.

Пятерка самых востребованных моделей начала 2020-го выглядит так:

Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB. Samsung Galaxy A50 64GB. Apple iPhone 11 64GB. Apple iPhone 11 128GB.

Xiaomi лидирует второй год кряду, рассказали Вестям.Ru в пресс-службе. За последние два месяца более 30% переходов пользователей "Яндекс.Маркета" в интернет-магазины пришлось на устройства именно этого бренда. В начале 2019-го две верхние строчки также занимали смартфоны производства китайской компании: Note 5 4/64GB и Redmi 6A 2/16GB.

В сентябре, после презентации линейки iPhone 11, Apple обошла Samsung, заняв второе место. Американский бренд удерживал "серебро" до февраля 2020-го, пока корейская фирма не вернула его себе с анонсом Galaxy S20. Несмотря на это, третьей по востребованности в начале 2020-го оказалась не новинка Samsung, а модель Galaxy A50, вышедшая в феврале прошлого года. В первую десятку самых популярных смартфонов по версии "Яндекс.Маркета" также вошли Galaxy A10 и Galaxy S10e 6/128GB, занявшие шестое и десятое места соответственно.

Четвертую и пятую строчку получили новинки Apple - iPhone 11 с 64 и 128 ГБ памяти. При этом аудиторию "Яндекс.Маркета" по-прежнему интересуют и старые модели айфонов, в частности iPhone Xr 64GB. Эта модель, вышедшая более двух лет назад, в отчете за январь-февраль находилась на восьмом месте.

Ранее аналитики "Яндекс.Маркета" составили список главных устройств десятилетия. В категории смартфонов к безусловным лидерам отнесли три линейки: Samsung Galaxy, одними из первых получившие функцию беспроводной зарядки, Apple iPhone, полюбившиеся за селфи-камеру, и Redmi Note за соотношение цена-качество. Модели именно этих брендов оказались самыми популярными в 2019 году: Xiaomi Redmi Note 7, Samsung Galaxy A50 и Apple iPhone Xr.