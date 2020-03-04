Коронавирус в разгар соревнований: велосипедисты в ОАЭ рассказали об изоляции

Минспорт России контролирует ситуацию с заблокированными в Арабских Эмиратах велогонщиками команды "Газпром-РусВело", двое из которых, по данным инфекционистов Абу-Даби, являются носителями коронавриуса COVID-19. По информации наших дипломатов, состояние россиян удовлетворительное и в ближайшее время им предстоит пройти повторный тест.

Спортсмены крутят педали уже не ради медалей, а чтобы хоть как-то сохранить форму. Велотренажер — один на всю команду, бытовой. Есть еще гантели в абсолютно пустом коридоре. Ни врачей, ни персонала. Российская команда изолирована в гостинице — карантин.

"Никакой паники нет и все вроде как здоровы. В то же время не объясняют, сколько времени мы здесь будем находиться, что дальше делать. Если мы зараженные, получается, что весь пелотон заражен — 500 человек. Мы все кушали в одном месте, общались", — прокомментировал ситуацию велогонщик Сергей Чернецкий.

Пока зараженными коронавирусом в Абу-Даби признали двоих россиян — механика команды Дмитрия Филипповича и велогонщика Игоря Боева. Оба находятся в больнице. Игорь показал свою палату:

— Содержание нормальное, палата неплохая — душ, туалет есть, кормят неплохо. В целом все нормально. Проблема в том, что нет никакой информации четкой. У доктора я спрашивал, он сказал, что отпустят после отрицательных тестов. Сейчас чувствую себя нормально, никаких проблем посторонних нет, небольшая температура была до 37,1 вечером.

Никаких медицинских документов россиянам не просто не выдают, а даже не показывают.

"Приходится спускаться в холл, куда нам запрещено, чтобы узнать какую-то информацию. Нас посылают обратно наверх, говорят, чтобы мы сидели в номерах и нас проинформируют обо всем", — сообщил спортивный директор команды Дмитрий Конышев.

"Нам бы хотелось получить медицинские документы в том числе и потому, что там есть спортсмены, которым очень важно понимать, какие именно препараты им дают. Это связано, прежде всего, с мерами по антидопингу", — выразил свое мнение менеджер профессиональной команда "Газпром — РусВело" Ренат Хамидулин.

Вообще коронавирус в разгар соревнований обнаружили у двоих итальянцев. Велогонку остановили, отменили все запланированные этапы.

У спортсменов и техперсонала взяли анализы — мазок из носа. Полтора десятка команд спокойно улетели домой — тест отрицательный. Россиян и две французские команды поместили в карантин. Всех, у кого диагноз подтвердился, изолировали.



В Министерстве спорта следят за происходящим:

"Мои коллеги находятся на связи. Понимаете, мы живем все в таком турбулентном мире. К сожалению, мы не защищены от возникающих ситуаций. Надеюсь, в самое ближайшее время будет найден выход из этой ситуации", — рассказал министр спорта России Олег Матыцин.

Вечером российским спортсменам вернули их велосипеды и станки — устройства, чтобы тренироваться в помещении. Все это время они стояли в соседнем здании.

В Абу-Даби российские велогонщики проведут от десяти до четырнадцати дней. После этого у них снова возьмут анализы на коронавирус. Если они будут отрицательными, команда вылетит домой.