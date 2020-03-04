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Ситуация на Украине 15 минут назад

4 марта 202020:57 Елена Ерофеева

Шило на мыло: оппозиция о замене Гончарука на Шмыгаля

Шило на мыло: оппозиция о замене Гончарука на Шмыгаля

Менее часа назад на Украине сменился глава правительства. В эти минуты на экстренном заседании Верховной рады, на котором присутствует президент, идёт утверждение новых министров. Прежний премьер Гончарук по словам Зеленского старался, но с поставленными задачами не справился. Украинцам он запомнился катанием на самокате по кабинету и посещением нацистского концерта. А накануне отставки вступил в серьезный конфликт с олигархом Коломойским.

Не со слезами на глазах — с улыбкой Гончарук прощается с креслом премьера. 189 дней на посту. Он приступил в конце лета 2019-го, в начале весны 2020-го — уже свободен. Зеленский выступает с пламенной речью: царь-то хороший — бояре плохие.

"Экономика брала разгон, но споткнулась и рискует проехать лицом по земле. Не красть — этого мало. Новые лица — этого мало. Нужны новые мозги и новые сердца", — подчеркнул Зеленский.

Он критикует кабинет министров за невыплату зарплаты шахтерам, хаос с коммунальными платежками, медицинскую реформу. Это сигнал уже бывшему министру здравоохранения Зоряне Скалецкой, которая сейчас на карантине в Новых Санжарах. Она вроде, как и не в курсе, что после больничного сразу увольнение.

"Со мной разговоров об отставке не вели, все мое время занято подготовкой к реформе", — заявила она.

Речь Зеленского была жаркой. Видно, соскучился по сцене. "Слуги народа" поддерживали его аплодисментами, Порошенко — освистывал.

"Президент не влияет на правоохранительные органы", — подчеркнул Зеленский.

Но министр внутренних дел Аваков, который пришел еще при Порошенко, крепче всех закрепился в этом кресле. Его нельзя уйти. Он контролирует нацгвардию, полицию, под его контролем — ветераны АТО и националисты. У премьера Гончарука такого влияния не было.

В 35 лет стал премьером — самым молодым в истории Украины. Его кандидатура тогда устраивала всех — и Зеленского, и МВФ. За полгода премьерства он сумел практически обнулить свой рейтинг. Сначала засветился на концерте неонацистской рок-группы "Секира Перуна", потом был пленочный скандал.

В Сеть выложили аудиозапись, где Гончарук признается, что Зеленский —"полный профан в экономике".

"У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов".

Опозорившийся премьер уже тогда написал первое заявление об уходе, но Зеленский отклонил. Между тем, непопулярный глава правительства тянул и президента за собою в пропасть.

По данным киевского международного института социологии, положительно к премьеру относится только 8% респондентов. Уровень одобрения деятельности Зеленского также снизился с 75 до 47%.

"Я не могу каждый раз быть и психологом для людей, и кризисным менеджером для некоторых руководителей, и коллектором, который выбивает честно заработанные деньги, и нянькой", — подчеркнул Зеленский.

"Я вот слушал выступление президента и не понял, это кто выступал? Голобородько или Зеленский? Если Голобородько, то в конце должен был появиться автомат, а если Зеленский, то к кому вы обращались? Это же вы привели это правительство, это же ваши хлопцы в кабинете министров, это же ваш парламент тогда одобрял его состав, это вы виноваты во всем что происходит", — заявил Алексей Гончаренко, депутат Верховной рады.

Одной из причин отставки мог стать конфликт премьера с Коломойским — Гончарук отстранил его людей от руководства компанией "Центрэнерго"

Объясняться с олигархом пришлось в итоге и Гончаруку, и Зеленскому. В итоге — снова заявление. Две строчки размашистым почерком "прошу уволить". Верховная рада рассмотрела заявление за 60 минут.

"Да, правительство должно уйти в отставку. Оно непрофессиональное, оно усугубило экономическую и социальную политику в стране и заслужило отставку. Но приход новой команды пока не сулит ничего хорошего. Поменяли шило на мыло. Результатов не будет, если не будет изменена экономическая и социальная политика", — считает Виктор Медведчук, депутат Верховной рады.

Едва проводив старого премьера, Зеленский предложил уже нового. Денис Шмыгаль — западенец, из Львова. Последние полгода руководил Ивано-Франковской областной администрацией. В своем первом выступлении в качестве кандидата ничего конкретного не сказал, а на вопросы депутатов отвечал максимально общими фразами. Впрочем, Рада его кандидатуру одобрила.

По новым кандидатам в кабинет министров еще идут согласования. Некоторые от предложенных должностей уже отказались. Отставка грозит и генпрокурору Рябошапке. Украинцы снова замерли у экранов: в Киеве начинается новый сезон премьериады.

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