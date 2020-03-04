В бой идут одни старики: кто из демократов составит Трампу конкуренцию

Как можно скорее разработать вакцину от коронавируса призвал американские фармкомпании президент США Дональд Трамп. Но специалисты огорчили: в лучшем случае клинические испытания начнутся не раньше конца года. Страх перед новой болезнью наложил отпечаток и на голосование супервторника — многие избиратели, опасаясь коронавируса COVID-19, заполняли бюллетени прямо в машинах. Фаворита так и не определили, хотя бывший вице-президент Джо Байден почти убедил афроамериканцев, что он "белый Обама" и выиграл в большинстве штатов. Самый важный, Калифорнию, взял Берни Сандерс. Однозначно проиграл только медиамагнат Блумберг.

Все на выборы — у участков очереди такие, что с вертолетов видно. Комиссиям сложно — часть сотрудников, испугавшись коронавируса, на работу просто не вышла, а вот электорат мобилизовался. Для демократов Трамп пострашнее любой заразы:

— Я молилась: "Господи, помоги убрать Дональда Трампа. Нам становится только хуже".

— Он посадил детей мигрантов в клетки, развязал торговые войны, от которых страдают фермеры. Нам нужны перемены.



В бой идут одни старики — против Трампа Сандерс, которому 78 и Байден, которому 77. У одного был инфаркт, у другого провалы в памяти. Если раньше бывший вице-президент название штатов путал, теперь уже и родню. Байден мог путаться в родственных связях на радостях — из 14 штатов супервторника победил в 10. Он первый там, где даже не особо за себя агитировал — просто приехал и поговорил.

Накануне супервторника у кандидатов агитационный понедельник. Джо Байден выбрал Техас. Ездил по городам, убеждая жителей за себя голосовать. Сработало! Техас за него. К Байдену перешли еще избиратели тех демократов, которые, как по сценарию, вышли из гонки накануне супервторника. На поверхности желание партийной верхушки демократов утопить своего же кандидата Сандерса.

Свой ответ Трампу приготовило население приграничных городов Техаса, где больше половины населения — латиноамериканцы. Под боком не чужая для них Мексика, от которой Белый дом отгораживается глухой стеной. И стена эта теперь между президентом-республиканцем и его бывшими сторонниками. Жительница штата Техас Мария Гонсалез рассказала:

— Я республиканец, но сегодня голосую за демократов. Почему? Я не хочу видеть то, что вижу последние несколько лет. Я решила изменить свое мнение.

Но те в Техасе, кто от Трампа не отвернулся, голосовали как будто двумя руками. На внутрипартийных выборах за его выдвижение выступили 95 процентов республиканцев.

— За Трампа. Он же боец, переживает за нас.

— Но он тут у вас в Техасе строит стену.

— Да, но он же спасает наших людей от тех, кто сюда проникает. Я живу в приграничной зоне и тут, знаете, неспокойно бывает.



В президентском Twitter после супервторника веселье. Трамп с удовольствием оттоптался по конкурентам-демократам. Майкла Блумберга, перекусившего накануне пиццей в одном из штабов, учил манерам:

"Мини-Майк, не облизывай свои грязные пальцы. Это негигиенично и опасно не только для тебя, но и для других".

Блумбергу теперь только локти кусать. Он не победил ни в одном штате, получил по итогам супервторника всего двенадцать делегатов. Это те люди, которые летом и будут решать, кого демократам выдвигать в президенты.

Вчерашние праймериз были для Блумберга первыми и последними. Он спустил на рекламу, политологов 570 миллионов долларов, но инвестиции так и не отбились. После провального супервторника утром в среду один из богатейших людей планеты завершил свой самый неудачный проект и вышел из гонки за пост президента США.