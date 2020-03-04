Владение недвижимостью в Швейцарии становится более недоступным

По данным исследования Credit Suisse Group AG, из-за отрицательных процентных ставок в Швейцарии владение домом становится все более недоступным в стране, где недвижимость на одну семью может стоить в 10 раз больше средней годовой зарплаты, передает Bloomberg.

В условиях снижения порога, при котором банки начинают начислять сберегательным счетам отрицательные проценты на остатки денежных средств, инвесторы ожидают положительного дохода на рынке недвижимости и низкого риска от вложений в недвижимость для сдачи в аренду, говорится в сообщении второго по величине банка Швейцарии.

"Частные инвесторы, которые ищут надежные капиталовложения, следуют примеру более влиятельных в финансовом отношении инвесторов, скупая жилые объекты с целью их сдачи в аренду, — говорится в сообщении банка. — Поскольку многоквартирные жилые дома едва доступны в современных условиях, существует высокий спрос на кондоминиумы и, в некоторых случаях, дома для одной семьи".

Финансирование недвижимости для сдачи в аренду в настоящее время составляет 17% нового ипотечного бизнеса, а растущие цены в востребованных местах оказывают давление на доходность от аренды.

Кроме того, строгие ценовые критерии в Швейцарии сделали недоступным владение домом для среднего домохозяйства. Квартира может стоить в пять раз больше среднегодового дохода и более чем в семь раз больше для домов на одну семью. В самых дорогих регионах этот показатель может возрасти более чем в 10 раз.

"Мы не видим пузыря, но видим риски и, возможно, переоценку", — сказал Фреди Хазенмейл, глава Credit Suisse по анализу недвижимости и один из авторов отчета.

По его словам, в настоящее время на рынке практически отсутствуют спекулятивные тенденции. "Покупатели действуют очень рационально, а высокий уровень цен является результатом низких процентных ставок", — подчеркнул он.

Швейцарский национальный банк, чья учетная ставка в настоящее время составляет -0,75%, неоднократно предупреждал о чрезмерном росте в секторе жилой недвижимости и отмечал риски коррекции рынка.