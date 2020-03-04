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Коронавирус 16 минут назад

4 марта 202021:33 Александр Хабаров

Временный морг в Гайд-парке: в Великобритании готовятся к смертям от коронавируса

Временный морг в Гайд-парке: в Великобритании готовятся к смертям от коронавируса

"Хайли лакли" — так ведущие инфекционисты и политики Британии отвечают сегодня на вопрос: "Начнёт ли коронавирус убивать подданных Её Величества?" Сама королева, к слову, уже была в перчатках — такой на церемониях награждения ее не видели больше полувека. Чтобы хоть как-то снизить градус паники власти Шотландии пытаются ограничить публичную рекламу защитных масок, а сетевые супермаркеты жалеют о недавнем Brexit — риск дефицита продуктов на острове есть, а с поставками из ЕС — до сих пор неопределённость.

На приближение эпидемии коронавируса отреагировали даже в Букингемском дворце. Елизавета II впервые надела перчатки во время вручения орденов британской империи. Премьер-министр Борис Джонсон объявил британцам, что спасение в буквальном смысле в их руках, при условии, что они регулярно будут мыть их с мылом.

"Мыть руки с мылом и горячей водой нужно, пока вы два раза не пропоете песню "С днем рождения!" Это простой совет, но это самое эффективное, что вы можете сделать", — отметил он.

В социальных сетях рецепт от Джонсона уже назвали "день рожденья — каждый день".

Глава британского Минздрава Мэт Хэнкок предложил мыть руки под "Боже, храни королеву". На тему опасного вируса неуклюже пошутил принц Уильям общаясь в Ирландии с представителями местных служб здравоохранения. Получилось, правда, нелепо.

"Уверен — вам теперь все говорят — "У меня коронавирус, я умираю, а вы им в ответ: "Да нет, у вас просто кашель. Сейчас ведь уже есть много паники с этим вирусом, да? Кстати говоря, мы, герцог и герцогиня Кембриджские распространяем коронавирус! Извините нас!" – отметил принц.

Британские журналисты предположили, что второй в списке наследников престола переусердствовал с ирландским пивом.

Поводов для веселья нет, особенно если верить плану по борьбе с вирусом, который обнародовал кабинет министров. Главврач Великобритании говорит о крайне высокой вероятности эпидемии.

"Думаю, с определенной долей уверенности, мы можем заявлять, что погибнет примерно 1% от общего числа заболевших", — заявил Крис Уитти, главный медицинский советник правительства Великобритании.

Согласно правительственному плану, властям на местах следует заранее побеспокоиться о том, где размещать тела погибших. Газета The Daily Telegraph, ссылаясь на свои источники, сообщила о том, что чиновники уже обсуждали идею установки временного морга на территории Гайд-парка в центре Лондона.

Британское правительство заявляет о готовности при необходимости изолировать целые города. Для поддержания правопорядка планируется привлечь военных, полицейским в случае эпидемии рекомендовано отложить все второстепенные дела.

На главной торговой улице Оксфорд-стрит на днях группа хулиганов избила студента из Сингапура.

"Парень, который бил меня, был очень злым. Он кричал: нам здесь не нужен коронавирус", рассказал Джонатан Мок, пострадавший.

Английские таблоиды публикуют фотографии пустых полок в супермаркетах в разных частях страны. Повышенным спросом сейчас пользуются макароны и рис. Британцы активно запасаются дезинфеткорами для рук и мылом.

Защитные маски сейчас тоже непросто достать, их все чаще используют пассажиры метро. Иногда в ход идет то, что оказалось под рукой, например, пластиковый пакет или прозрачная корзина.

Число заболевших постоянно растет. На этот момент в Великобритании насчитывается 85 зараженных вирусом.

Вопрос, в какой степени эти цифры отражают реальную картину?

"Проблема очень серьезная. Мы понимаем, что это опасный вирус, им легко заразиться, но мы пока не знаем точное количество инфицированных. Велика вероятность, что большое количество людей думали — у них обычная простуда или грипп, оставались дома и их никто не проверял", — пояснил Ричард Кэролл, врач.

Британский Минздрав присвоил коронавирусу — четвертую, то есть высшую степень опасности.

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