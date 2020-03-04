Коронавирус мутировал, и теперь учёные выделяют два типа патогена

Новые данные, полученные учёными из Школы наук о жизни Пекинского университета и Института Пастера в Шанхае, показывают, что коронавирус SARS-CoV-2 мутировал и разделился на два типа (теперь медики выделают L- и S-тип).

Они также обнаружили, что более агрессивный тип нового коронавируса (L-тип) составлял примерно 70% проанализированных штаммов, в то время как 30% представляли собой менее агрессивный S-тип.

L-тип патогена распространялся на ранних стадиях вспышки в Ухане. Но частота появления коронавируса этого типа с начала января начала снижаться.

S-тип является "потомком" L-типа. В статье, вышедшей в журнале National Science Review, исследователи предполагают, что его появление, вероятно, было вызвано мутациями и естественным отбором помимо рекомбинации.

Учёные Поднебесной, впрочем, предупреждают, что данные, которые были проанализированы в ходе данного исследования, всё ещё очень ограничены. И только последующий анализ более широкого набора данных поможет понять эволюцию и эпидемиологию заболевания COVID-19.

В частности, эксперты просят коллег как можно быстрее изучить новые геномные данные, эпидемиологические показатели и сравнить записи по клиническим симптомам новой коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее специалисты выяснили, что SARS-CoV-2 может передаваться от матери к плоду во время беременности, и заявили, что коронавирус может стать сезонной болезнью.

Также "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали, почему к пандемии коронавируса нового типа стоит отнестись со всей серьёзностью.