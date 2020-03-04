Сбегать не рекомендуется: нарушать карантин чревато проблемами с законом

Москва ужесточает режим дезинфекции. По требованию Роспотребнадзора из-за опасности распространения коронавируса COVID-19 на предприятиях необходимо регулярно проводить кварцевание помещений. Кроме того, для сотрудников должен быть создан запас антисептиков и медицинских масок. В Домодедове, на территории городской больницы, после побега пациента инфекционного отделения усилена охрана.

Вроде сам медик, а врачей не послушал — травматолог Владимир Вороницын сбежал из инфекционного бокса. Мужчина был изолирован: вернулся из Италии с симптомами ОРВИ. Пока ждал результатов теста, вылез в окно и отправился домой. Возвращать беглеца пришлось с помощью полиции.

"В кратчайшие сроки возвращен обратно. Объяснил свой поступок тем, что хотел взять личные вещи", — прокомментировал ситуацию главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

Теперь больницу в подмосковном Домодедове охраняет Росгвардия. В нее, в том числе, привозят тех, кто прилетает из Китая, Ирана, Италии, Кореи с температурой. Остальные пассажиры этих рейсов выходят в город с чемоданом, паспортом и больничным листом. Им необходимо в течение двух недель никуда не ходить и по возможности оставаться дома. На самом деле это еще не карантин, а мера строгого учета. Нужно быть дома, чтобы врачи скорой помощи могли найти и повторить тест на коронавирус. Если вдруг состояние резко ухудшится — заберут в больницу и окажут помощь прямо в машине. Если дома не застанут — будут искать с помощью городских камер видеонаблюдения. Именно так вычислили стюардессу и пилота, которых медики не смогли протестировать повторно.

Басиния Шульман возвращалась из Милана тем же рейсом, что и Давид Беров — первый москвич, у которого нашли коронавирус. Сам он находится в больнице и докладывает подписчикам, что болезнь протекает легко. Басиния и вся ее семья теперь домоседы поневоле. По ее словам, у каждого есть бумага, предписывающая оставаться дома до 7 марта. Не контактируют даже с курьерами, которые носят еду. Заказ просят оставлять под дверью, иначе уголовная ответственность до 80 тысяч рублей, если докажут, что кого-то заразили, а также до пяти лет лишения свободы, если кто-то из заразившихся умрет. Судебный механизм, правда, не отработан, но и с такими угрозами страна, как и весь мир, сталкивается впервые.

"Действующая система мер возможна, она применима в отдельных случаях к грубым нарушителям", — сообщил доктор юридических наук, профессор Александр Мохов.

Сейчас в экстренном порядке дорабатывается законодательная база. Определяются права и ответственность тех, кто на карантине. Пока медики просят добровольно соблюдать их требования, ведь речь идет о нашем здоровье.