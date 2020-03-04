Условным сроком отделалась мошенница из Липецка за "липовые" путевки в Сочи

Полтора года условно получила мошенница из Липецка за "липовые" путевки в Сочи. Октябрьский суд Липецка признал сегодня виновной 47-летнию женщину.

По версии следствия, подсудимая под видом сотрудницы центра социальной защиты населения предлагала приобрести льготные путевки на санаторно-курортное лечение в Сочи. Полученные в счет оплаты путевок средства тратила на собственные нужды, сообщают "Вести Сочи". Потерпевшими по делу проходят семь человек. В общей сложности за несуществующие путевки они заплатили более 189 тысяч рублей. Мошенница пыталась заключить мировое соглашение с обманутыми клиентами, но вернуть потраченные деньги не смогла. Поэтому уголовное дело рассматривалось в общем порядке.

Как информирует портал Город 48, суд приговорил женщину к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.