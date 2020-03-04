Жена Мамаева: если бы не тюрьма, наш брак с Павлом развалился

Супруга полузащитника футбольного клуба "Ростов" Павла Мамаева Алана призналась, что отбывание тюремного срока пошло на пользу ее мужу в частности и их браку в целом. Она отметила – Павел изменился в лучшую сторону.

"Павел начал думать о себе и стал более выдержанным, — сказала Алана, слова которой приводит Donday. – Если бы он туда не попал, то наша семья могла бы развалиться. Теперь же он перестал даже ругаться матом".

"Я подготовила целый список претензий к нему. Несмотря на то, что я его не жалела, он все выслушал. Именно тогда мне и стало понятно, насколько он изменился".

Напомним, что Павел Мамаев отбывал тюремный срок за участие в нескольких драках в центре Москвы, произошедшие в октябре 2018 года. Вместе с ним срок отбывал и выступавший на тот момент нападающий "Зенита" Александр Кокорин.

Оба были освобожден6ы 17 сентября 2019 года. На данный момент Мамаев выступает за ростовчан, Кокорин же на правах аренды играет в "Сочи". Накануне он стал автором своего первого гола в официальных матчах после освобождения из тюрьмы.