Били и заставляли есть могильную землю: на Южном Урале разоблачили секту

На Южном Урале осудили членов известной тоталитарной секты "Путь предков". Троих женщин признали виновными в создании организации, посягающей на личность и права граждан. Они получили два года лишения свободы в колонии общего режима. Жертвой псевдоцелителей стала 43-летняя жительница гКоркино. После нескольких ритуалов у неё выявили серьезное психическое расстройство.

Это известная тоталитарная секта родом из Центральной Азии и запрещенная на Южном Урале экстремистская группировка. За организацию в Коркино ее активной ячейки осуждены три местные жительницы. Адепты секты проповедуют псевдорелигиозный культ, занимаются якобы народным целительством, сообщает корреспондент ГТРК "Южный Урал". Пострадавшие рассказывают, что их заставляли делать во время обрядов. Например, их били кнутами и заставляли есть лепешки с могильной землей.

Деятельность секты раскрыли оперативники ФСБ. Выяснилось, что это не первый приговор активистам секты. Они уже были осуждены за аналогичные преступления, поэтому суд не ограничился условным сроком и отправил сектанток за колючую проволоку.

Стоит отметит, что в 2012 году в одном из таких пугающих ритуалов довелось принять участие журналистам. Они снимали сюжет про появление секты "Орда" в Кизильском районе. А проводила обряд на тот момент местный фельдшер. Уже тогда сомнительной структурой заинтересовалась прокуратура. Спустя 2 года, суд официально признал "Путь предков" экстремисткой организацией и запретил её деятельность на Южном Урале.