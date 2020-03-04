Премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

Двадцать пятый фильм об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесли в связи с распространением коронавируса COVID-19. "Не время умирать" должны были показать в апреле 2020 года. Теперь зрители увидят ленту не ранее ноября.

О решении перенести премьеру фильма на полгода сообщает The Hollywood Reporter. Это первая голливудская лента, которая не выйдет в прокат в связи с глобальным распространением COVID-19.

Коронавирус проникает все в новые страны. Число зараженных превысило более 90 тысяч по всему миру.