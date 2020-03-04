"Ассистент" Google научился читать веб-страницы вслух

Разработчики Google расширили возможности "Ассистента", научив его озвучивать текст на любых веб-страницах. Новая функция работает со всеми сайтами и поддерживает более 40 языков, включая русский.

Чтобы активировать режим, нужно обратиться к виртуальному помощнику со словами "О'кей, Google, прочти это". Получив команду, "Ассистент" начнет произносить содержимое сайта вслух, автоматически прокручивая экран вниз по мере чтения. Текст, который озвучивается в текущий момент, будет выделен особым цветом.

Коснувшись дисплея, пользователи могут пропустить фрагмент и перейти к следующему. Также, при желании, можно выбрать скорость, с которой будет воспроизводиться голос, и указать, должен ли переводиться текст, отличающийся от выбранного пользователем языка.

Помощник умеет читать текст из браузера Chrome, а также основного приложения Google и "Новостей". Совместимость с другими программами могут добавить позднее.

Всем пользователям новая возможность откроется в течение ближайших недель. Для работы понадобится устройство с версией Android 5 (Lollipop) и старше.

Летом прошлого года "Ассистент" обучился взаимодействию со сторонними мессенджерами. Владельцы Android-устройств получили возможность попросить "Ассистента" зачитать входящие сообщения в WhatsApp или Telegram либо надиктовать ему ответ. Ранее помощник Google умел читать СМС только из стандартного приложения Messages ("Сообщения Android") или Hangouts.