"Зенит" стал первым полуфиналистом Кубка России после победы над "Ахматом"

Санкт-петербургский "Зенит" одержал выездную победу над грозненским "Ахматом" в рамках 1/4 финала Кубка России. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Благодаря этому сине-бело-голубые стали первыми полуфиналистами турнира.

Грозненцы забили первыми. На исходе часа игры Одисе Роши реализовал назначенный в ворота питерцев 11-метровый. Однако спустя 20 минут Эмилиано Ригони сравнял счет. А незадолго до финального свистка случился конфликт на трибунах – фанаты "Зенита" оголили торс, местным болельщикам это не понравилось, и они рванули к гостевому сектору.

Матч был приостановлен. Потасовки удалось избежать лишь после вмешательства стюардов и даже футболистов обеих команд. В итоге, всех рассадил обратно по своим местам, а главный арбитр возобновил встречу.

В основное время победитель выявлен не был, и были назначены дополнительные 30 минут. На 97 минуте Юрий Жирков забил второй гол, "Зенит" смог удержать победный результат и вышел в полуфинал Кубка России.