"Ак Барс" выиграл у "Нефтехимика" второй матч Кубка Гагарина

Казанский "Ак Барс" одержал победу во втором матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором на своем льду принимал нижнекамский "Нефтехимик". Встреча завершилась с крупным счетом 5:1 в пользу казанцев.

Действующие победители Восточной конференции КХЛ пропустили уже на второй минуте матча, когда нападающий "Нефтехимика" Павел Куликов поразил ворота хозяев. Однако еще в течение первого периода Артем Лукоянов, Дмитрий Воронков и Мэтт Фрэттин вывели "Ак Барс" вперед.

Во второй игровом отрезке Станислав Галиев и Джастин Азеведу увеличили преимущество казанского клуба до 5:1 и уверенно довели встречу до победы. Теперь счет в серии стал 2:0 в пользу "Ак Барса". Серия переезжает в Нижнекамск. Следующий поединок команд пройдет шестого марта.