Кубок Гагарина. "Динамо" обыграл "Спартак", ЦСКА – "Торпедо"

Матчами команд из Западной конференции завершалась программа среды в Кубке Гагарина по хоккею. ЦСКА в Москве проводил свой второй матч с нижегородским "Торпедо", в "Динамо" – со "Спартаком". В каждой из встреч победили хозяева.

ЦСКА в противостоянии с хоккеистами "Торпедо" во второй раз за нынешний розыгрыш плей-офф не пропустил голов от соперников и выиграл с "сухим" счетом 3:0. Победу "армейцам" принесли точные броски Павла Карнаухова, Михаила Григоренко и Кирилла Капризова.

"Динамо" же выдало упорный матч с красно-белыми. На три гола "Спартака" динамовцы ответили четырьмя и выиграли со счетом 4:3. Голы у победившей команды забили Михаил Григорьев, Андре Петерсон, а Вадим Шипачев оформил дубль. За "Спартак" забили Ансель Галимов, Патрик Херсли и Робин Ганзл.

В каждом из противостояний счет в серии стал 2:0 в пользу ЦСКА и "Динамо" соответственно. Теперь ЦСКА едет играть два матча в Нижний Новгород, а "Динамо" сыграет в гостях. Третьи игры состоятся шестого марта.