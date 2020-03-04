  • USD
    66.4437
  • EUR
    73.9385
  • IMOEX
    2828.01
  • RTSI
    1348.19
  • DJA
    8801.48
  • NASDAQ
    8914.54
  • BRENT
    51.34
  • ГАЗПРОМ
    200
  • Газпрнефть
    404.55
  • Роснефть
    415.95
  • АЛРОСА
    71.56
  • Сбербанк
    235.27
4 марта 202022:01

Цены на нефть на пороге скачка?

Global Look Press

11 февраля эксперты прогнозировали, что коронавирус обрушит цены на нефть. Цены упали 20 февраля. Сегодня цены изменились, нефть марки WTI выросла на $2 в связи с ожиданиями сокращения производства ОПЕК+ и стимулирования центробанка.

По состоянию на прошлую пятницу цены на WTI упали на 27%, а цены на нефть марки Brent упали на 15% с конца декабря. Цены выросли в понедельник, 2 марта, но цена на нефть падала, несмотря на сегодняшний рост. Большая часть этого обусловлена более низкими ожиданиями спроса и разрушения цепочек поставок из-за коронавируса (Covid-19).

Надежда против реальности — вот модель 2020 г. Оптимистичный отскок цены в течение недели, закончившейся 14 февраля, длился недолго. На следующей неделе WTI упала на $8,62, Brent — на $7,98.

2 марта цена Brent выросла на $1,38 (2,7%) в ожидании сокращения добычи ОПЕК+ и планов по стимулированию центробанка, но игроки более длинного рынка не покупаются на ложную надежду. Но спред за 12 месяцев упал на $0,18 (-94%) до -$0,37.

На рынках, кажется, доминируют две контрастные темы. Падающие цены восстанавливаются, основываясь на надежде. Спреды точнее отражают фундаментальные факторы рынка, а именно: падающий спрос не восстановить, наклеив пластырь. Наихудшее воздействие коронавируса на нефтяные рынки сохраняется, хотя, возможно, оно и не так серьезно, как казалось еще в начале февраля.

Придя к консенсусу по ситуации с коронавирусом, краткосрочные нефтяные трейдеры могут легко найти контрагентов, которые займут противоположную сторону, заявив, что цены, вероятно, улучшатся в течение срока действия контракта. Это снизит цены контракта. А долгосрочные игроки смогут увидеть путь к повышению цен позднее, в 2020 г. или в 2021 г. Но на данный момент они признают, что ни ОПЕК+, ни главы центробанков не могут волшебным образом устранить экономические последствия коронавируса.

Хотя новости о коронавирусе и его влиянии на нефтяные рынки плохие, есть и обнадеживающие элементы, которые помогут объяснить, как рынки сейчас реагируют. На рисунке 3 показано, что число случаев заболевания в Китае сокращается, а число выздоровевших увеличивается. На графике подчеркивается расширение случаев за пределами Китая. Тем не менее данные говорят о том, что страхи перед пандемией могут быть преувеличены.

В то же время китайские данные подозрительны, количество подтвержденных случаев быстро растет за пределами Китая. Некоторые люди возвращаются на работу в Китай, но бейсбольные стадионы в Японии пусты, Италия очень напоминает Китай двухнедельной давности с карантином и растущими опасениями.

К 2020 г. вероятен отрицательный рост мирового спроса. Это оптимистично заставляет предположить, что затронут будет только спрос со стороны Китая и что сокращение на $200 млн баррелей в I квартале будет сопровождаться восстановлением в оставшейся части 2020 г.

Это привело бы к первому кварталу отрицательного роста спроса после финансового краха 2008 г. и первому году отрицательного роста спроса с 2009 г. Последствия разрыва цепочек поставок и падения спроса за пределами Китая привели бы к еще большему пессимистичному прогнозу. В любом случае маловероятно, что цены на нефть существенно восстановятся с текущих уровней в 2020 г. или что коронавирус останется в прошлом.

О ближайших перспективах пока сложно говорить. Но вероятно, что паника будет хуже, чем сама пандемия. Можно представить сценарий, при котором цены продолжат падать с текущих уровней, но затем начнут стабилизироваться.

Текущая цена WTI за первый месяц около $47 недооценена как минимум на $8 за баррель. Рынки прогнозируют существенное наращивание запасов, как только более низкий спрос повлияет на поставки. Цена недооценена, поскольку формирование запасов будет более постепенным, чем предполагает цена.

Также можно представить сценарий, при котором паника спровоцирует переход цен в диапазон от $30 до $40. Это, вероятно, не сохранится очень долго.

Что бы ни было в краткосрочной перспективе, цены на WTI должны стабилизироваться в диапазоне от $50 до $55 как можно раньше и постепенно увеличиваться, по мере того как растущее влияние коронавируса на нефтяные рынки и экономика будут проясняться. Как только это произойдет, цены будут расти и падать на фоне ежедневных новостей, более или менее обнадеживающих в том, что касается влияния коронавируса на спрос и цепочки поставок. Этот период может продлиться 18 месяцев или дольше.

Сейчас

22:10

Драка, удаление, победа в меньшинстве: "Спартак" обыграл ЦСКА в Кубке России

19:21

Рада утвердила нового премьера Украины

18:23

Блумберг выходит из президентской гонки

18:19

Зеленский предложил назначить премьером Шмыгаля

17:36

Гончарук отправлен в отставку

17:08

Структуры Евросоюза умерили активность из-за больного чиновника

16:25

Госпитализирована актриса Инна Макарова

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Шило на мыло: оппозиция о замене Гончарука на Шмыгаля

Шило на мыло: оппозиция о замене Гончарука на Шмыгаля

2 часа назад
Коронавирус мутировал, и теперь учёные выделяют два типа патогена

Коронавирус мутировал, и теперь учёные выделяют два типа патогена

3 часа назад
В бой идут одни старики: кто из демократов составит Трампу конкуренцию

В бой идут одни старики: кто из демократов составит Трампу конкуренцию

1 час назад
Фанаты "Зенита" и "Ахмата" столкнулись на стадионе. Их успокаивали футболисты

Фанаты "Зенита" и "Ахмата" столкнулись на стадионе. Их успокаивали футболисты

2 часа назад

Трансляции

Завтра, 5 марта

11:00

Заседание Правительства РФ
14:00

Встреча Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом
15:00

Брифинг Марии Захаровой
18:30

Встреча Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы
Все трансляции
"Половинка меня ушла": в Москве кремировали мужа блогерши Диденко

"Половинка меня ушла": в Москве кремировали мужа блогерши Диденко

1 час назад
Эрдоган действует по указке американцев. Президент Асад дал интервью Примакову

Эрдоган действует по указке американцев. Президент Асад дал интервью Примакову

4 часа назад
Премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

Премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

1 час назад
Доктор Мясников: "Сколько медицина ни развивалась, а закончилось все фекалиями"

Доктор Мясников: "Сколько медицина ни развивалась, а закончилось все фекалиями"

5 часов назад
Драка, удаление, победа в меньшинстве: "Спартак" обыграл ЦСКА в Кубке России

Драка, удаление, победа в меньшинстве: "Спартак" обыграл ЦСКА в Кубке России

59 минут назад
Алла Довлатова в телеэфире заставила Бориса Корчевникова побрить киви

Алла Довлатова в телеэфире заставила Бориса Корчевникова побрить киви

9 часов назад
Директор школы уволился после инцидента с кварцевой лампой

Директор школы уволился после инцидента с кварцевой лампой

3 часа назад
Два года со дня инцидента в Солсбери: расходиться рано - впереди самое интересное

Два года со дня инцидента в Солсбери: расходиться рано - впереди самое интересное

37 минут назад
Из-за коронавируса генсек ОПЕК предложил Новаку поздороваться ногами

Из-за коронавируса генсек ОПЕК предложил Новаку поздороваться ногами

3 часа назад
"Про жизнь, про любовь, про наше время": Аверин и Усатова о сериале "Невеста комдива"

"Про жизнь, про любовь, про наше время": Аверин и Усатова о сериале "Невеста комдива"

7 часов назад
Карантин в детском саду и школе. Как помочь ребенку не заболеть

Карантин в детском саду и школе. Как помочь ребенку не заболеть

02.03.2020 15:23
Александр Петров рассказал, какой момент фильма "Лёд 2" растрогал его больше всего

Александр Петров рассказал, какой момент фильма "Лёд 2" растрогал его больше всего

02.03.2020 14:20
Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

02.03.2020 08:35
Временный морг в Гайд-парке: в Великобритании готовятся к смертям от коронавируса

Временный морг в Гайд-парке: в Великобритании готовятся к смертям от коронавируса

1 час назад
Коронавирус в разгар соревнований: велосипедисты в ОАЭ рассказали об изоляции

Коронавирус в разгар соревнований: велосипедисты в ОАЭ рассказали об изоляции

2 часа назад
Сбегать не рекомендуется: нарушать карантин чревато проблемами с законом

Сбегать не рекомендуется: нарушать карантин чревато проблемами с законом

2 часа назад
Найдены останки, которые могут принадлежать знакомой фигурантов "Сети"

Найдены останки, которые могут принадлежать знакомой фигурантов "Сети"

3 часа назад
Мужчина тайком разобрал по частям дом соседа, чтобы построить собственный

Мужчина тайком разобрал по частям дом соседа, чтобы построить собственный

4 часа назад
Пациент сбегал из подмосковной больницы, чтобы взять одежду

Пациент сбегал из подмосковной больницы, чтобы взять одежду

4 часа назад
Хакер рассказал, как взломал тюрьму при помощи флешки и своей матери

Хакер рассказал, как взломал тюрьму при помощи флешки и своей матери

5 часов назад
Какая-то "бодяга": отец Киркорова прокомментировал задолженность ГИБДД

Какая-то "бодяга": отец Киркорова прокомментировал задолженность ГИБДД

5 часов назад
Пьяные туристы избили московскую бьюти-блогершу в Таиланде

Пьяные туристы избили московскую бьюти-блогершу в Таиланде

5 часов назад
Новейший тяжелый огнемет впервые покажут на Параде Победы

Новейший тяжелый огнемет впервые покажут на Параде Победы

6 часов назад
Россияне переходят с водки и пива на вино и коньяк

Россияне переходят с водки и пива на вино и коньяк

6 часов назад
В Подмосковье предупредили об опасности встречи с медведями

В Подмосковье предупредили об опасности встречи с медведями

6 часов назад
Госпитализирована актриса из "Девчат" и "Высоты" Инна Макарова

Госпитализирована актриса из "Девчат" и "Высоты" Инна Макарова

6 часов назад
Компания Honeywell обещает выпустить мощнейший в мире квантовый компьютер к середине года

Компания Honeywell обещает выпустить мощнейший в мире квантовый компьютер к середине года

6 часов назад
Бродячие собаки открыли охоту на оленей в красноярском нацпарке

Бродячие собаки открыли охоту на оленей в красноярском нацпарке

6 часов назад
Рубль и российские акции дорожают

Рубль и российские акции дорожают

7 часов назад
Японцы начали использовать червей для диагностики рака

Японцы начали использовать червей для диагностики рака

7 часов назад
Фейковые новости о коронавирусе заблокированы, распространители задержаны

Фейковые новости о коронавирусе заблокированы, распространители задержаны

7 часов назад
Жириновский зажигательно станцевал под Little Big

Жириновский зажигательно станцевал под Little Big

7 часов назад
Водитель скорой из ревности зарезал жену-кардиолога в Москве

Водитель скорой из ревности зарезал жену-кардиолога в Москве

7 часов назад
Вторая девочка с родимым пятном на лице прилетит на лечение к кубанским врачам

Вторая девочка с родимым пятном на лице прилетит на лечение к кубанским врачам

7 часов назад
5 марта Путин обсудит поправки в Конституцию с лидерами думских фракций

5 марта Путин обсудит поправки в Конституцию с лидерами думских фракций

7 часов назад
В Коммунарку пациентов с подозрением на коронавирус доставляют в мини-стационарах

В Коммунарку пациентов с подозрением на коронавирус доставляют в мини-стационарах

7 часов назад
Ожоги в школе: для кварцевания использовали запрещенные приборы открытого типа

Ожоги в школе: для кварцевания использовали запрещенные приборы открытого типа

8 часов назад
Стена не устоит! Топ-5 лучших выступлений шоу "Ну-ка, все вместе!"

Стена не устоит! Топ-5 лучших выступлений шоу "Ну-ка, все вместе!"

8 часов назад
Террористы в Сирии отравились собственным химическим оружием

Террористы в Сирии отравились собственным химическим оружием

8 часов назад
Что внутри "Острова Мечты"

Что внутри "Острова Мечты"

9 часов назад
"Стратегический запас": что надо иметь дома на случай эпидемии

"Стратегический запас": что надо иметь дома на случай эпидемии

11 часов назад
Новый зал Дома музыки впервые откроет двери для слушателей

Новый зал Дома музыки впервые откроет двери для слушателей

11 часов назад
"На связи": вышел первый трейлер мультфильма про восстание машин

"На связи": вышел первый трейлер мультфильма про восстание машин

11 часов назад
От 0 до 19: названы категории людей, на которых не действует COVID-19

От 0 до 19: названы категории людей, на которых не действует COVID-19

12 часов назад
"Профессия - лесовор 4". Смотрите в эти выходные расследование Эдуарда Петрова

"Профессия - лесовор 4". Смотрите в эти выходные расследование Эдуарда Петрова

03.03.2020 19:30

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку