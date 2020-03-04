Рабочие завода получили ожоги после разлива 100 тонн стали

Два работника металлургического завода в центральной Франции получили ожоги в результате разлива 100 тонн расплавленной стали.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала пресс-служба префектуры департамента Сена и Марна.

Сообщается, что инцидент произошел в коммуне Монтро-фо-Йонна на предприятии компании SAM. Отмечается, что после ЧП весь персонал завода был срочно эвакуирован, а двое рабочих направлены в больницу — один в тяжелом состоянии.

Для устранения последствий на завод приехали 40 сотрудников спасательных служб, чьи усилия вместе с рабочими предприятия позволили избежать серьезного ущерба для окружающей среды.