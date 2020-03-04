Школьники смогут путешествовать летом на поездах со скидкой

ОАО "Российские железные дороги" предоставляют скидку в размере 50 процентов на проезд детей в возрасте от 10 до 17 лет. Такая акция будет действовать в период летних каникул.

Как отмечается в пресс-релизе компании, подобное решение принимается уже пятый год подряд. Специальная скидка на проезд детей стала уже доброй традицией. Такое введение позволит ребятам отдохнуть летом и увидеть новые места. За четыре года по специальному тарифу были перевезены десять миллионов несовершеннолетних пассажиров.

Скидку можно получить при покупке билетов в плацкартные, общие, вагоны с местами для сидения, вагоны 2 и 3 классов поездов, курсирующих по территории России. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2020 года. Оформить льготный билет можно как в билетных кассах, так и на официальном сайте компании.