В Мексике сбежавший с ранчо лев загрыз человека

Из-за угрозы нападения льва, сбежавшего в минувшие выходные с одного из местных ранчо и загрызшего человека, власти мексиканского штата Мехико отменили занятия почти в полутора десятках школ.

Поиски сбежавшего животного начались 1 марта после того, как было найдено тело жертвы нападения хищника, к ним привлечены силы флота, полиции штата и муниципального комиссариата, сообщает РИА Новости. Зона поиска перекрыта и прочесывается поисковыми группами. Местным жителям рекомендовано до дополнительных уведомлений не выходить на улицы прилегающих к зоне поиска районов.