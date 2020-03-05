Перестановки в Киеве: что ждать от нового правительства

На Украине — новый премьер Денис Шмыгаль. За кандидатуру, предложенную президентом Зеленским, проголосовала Верховная Рада. До этого отправили в отставку Алексея Гончарука, а вместе с ним и весь кабинет министров. Ну, а позже депутаты пакетом утвердили и новый состав правительства.

Президента приветствовали, как дорогого гостя. Некоторые депутаты при виде Владимира Зеленского даже встали – то ли, чтобы главу государства лучше рассмотреть, то ли ноги размять: засиделись. Ведь заявление премьер-министра об отставке, зарегистрированное в аппарате Верховной Рады еще накануне, рассматривать начали лишь сутки спустя.

"Голоса за отставку – есть. Там проблема еще – почему все это дело затянулось до шести вечера, потому что иначе бы проголосовали уже давно. А затянулось потому, что нет голосов за назначение нового премьер-министра. То есть, их сейчас собирают, везут дополнительные конверты слугам народа. Потому что без денег они оборзели уже до того, что голосовать ни за что не хотят", — считает Сергей Слободчук, политолог.

Голоса за отставку премьер-министра, действительно, легко нашлись. Тем более, что в общем хоре негодующих солировал президент, который сыпал метафорами, про будто бы разогнавшуюся украинскую экономику, которая рискует проехаться лицом по земле. И озвучивал неприятные факты: падение промышленности в стране продолжается четвертый месяц во всех без исключения секторах.

"Да, в этом правительстве нет коррупции, но не красть — этого мало. Это правительство знает, что делать, но знать — мало: надо работать. Мы не должны бояться правды, мы должны признавать ошибки. Иначе в теплой ванне иллюзий утонет вся Украина", — заявил Владимир Зеленский, президент Украины.

Алексей Гончарук, конечно, пытался оправдаться. Он, по слухам, и прошение об отставке вроде бы подавать вовсе не хотел. Но, говорят, вынудили авторитетные люди. И якобы даже пытался просить суд наложить вето на нынешние слушания. Но поднимаясь на трибуну, похоже, уже понимал: в качестве министра он выступает – в последний раз. И услышав из зала пресловутое "Ганьба!", видимо, даже не удивился.

"Мы боролись с коррупцией на всех участках, доверенных нам президентом, парламентом и украинским народом. Мы перекрыли много теневых схем, поэтому за последние месяцы на нас вылились тонны грязи в средствах массовой информации", — отбивался Алексей Гончарук, экс-премьер-министр Украины.

353 депутата – за. Ни одного голоса – против. Немногочисленные воздержавшиеся. Так молодой премьер-министр – любитель смузи, самокатов и неонацистской музыки — стал безработным.

"Разноцветные носки и стакан смузи в руке не помогают решить экономические проблемы. Тут нужны профессионалы. Рейтинг правительства непрофессионалов стал камнем тянуть вниз рейтинг самого Зеленского. Никто не ожидал, что Гончарук так стремительно наберет негатив. Рассчитывали, что будет, как с Яценюком, который полтора года служил промокашкой для Порошенко. Этого не произошло. И Гончарук превратился в проблему", — уверен Андрей Золотарев, политолог.

Решать проблемы – низкого рейтинга власти в целом и правительства в частности, теперь будет новый кабинет. И его глава – Денис Шмыгаль. Как пишет украинская пресса, любимчик Зеленского. И экс-топ-менеджер компании Рината Ахметова.

"Есть ряд вызовов, за решение которых нам нужно браться немедленно — это недопущение экономического и бюджетного кризисов. Считаю, что мы должны пересмотреть бюджет на 2020 год, особенно в части увеличения выплат и пенсий простым украинцам, снижения зарплат и премий должностных лиц, в том числе — министров нового правительства", — заявил Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины.

А еще должны завершить войну в Донбассе. Выплатить долги шахтерам. И — противостоять коронавирусу. Так, высказавшись за все хорошее против всего плохого, Денис Шмыгаль завоевал сердца депутатов.

Первоочередная задача Дениса Шмыгаля – формирование кабинета. Этим и займется, пообещав в значительной степени правительство обновить. Все, как сказал президент Зеленский: мол, новых лиц мало. Нужны новые сердца и мозги. Только вот с последним, судя по скорости кадровых перемен в руководстве страны, на Украине пока, определенно, есть некоторые проблемы.