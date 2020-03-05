Спорт под запретом: стадионы в Италии закрывают до апреля

Власти Италии обнародовали постановление о запрете посещения болельщиками спортивных мероприятий до третьего апреля из-за вспышки в стране коронавируса. Турниры будут проводиться, но при пустых трибунах.

Запрет на посещение стадионов распространяются на территории всего Апеннинского полуострова, сообщает Спорт24.Ru. Согласно устава правительства Италии спортивные клубы будут обязаны сами проводить регулярные проверки свои спортсменов и членов команды для профилактики коронавируса.

Напомним, что Италия на данный момент является наиболее пораженной инфекцией. В общей сложности число зараженных коронавирусом в стране превысило три тысячи человек. 107 человек умерло. Всего по миру им заразилось свыше 90 тысяч человек.