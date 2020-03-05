Феерия в Москве и скандал в Грозном: "Спартак" и "Зенит" шагнули навстречу друг другу в полуфинал Кубка

Питерский "Зенит" вышел в полуфинал Кубка России, обыграв грозненский "Ахмат". Встречу пришлось приостанавливать из-за фанатов, которым исход матча не понравился. Нескучно было и на матче "Спартак"-ЦСКА.

На второе дерби в сезоне и всего лишь пятое в кубке страны между "Спартаком" и ЦСКА болельщики ехали со всей страны. Повышенные меры безопасности вокруг стадиона позволили избежать стычек между болельщиками. Жарко, даже горячо было на поле. Свисток на перерыв не мог погасить клокочущих эмоций. Заискрили запасные "Спартака". Стычка перед входом в тоннель едва не переросла в массовую драку. Но все же здравый смысл увёл команды на перерыв.

Сам же первый тайм стал футболом мечты. Команды выдали зрелищную, атакующую игру, нетипичную для нашего футбола, казалось, испанское "классико" приземлилось в Тушино. "Спартак" быстро вырвался вперёд и повёл 2:0. Но на то это и дерби. Армейцы ещё до перерыва сравняли счёт. Второй тайм прошёл в обоюдоострых атаках, но забить до окончания основного времени матча команды не смогли. В дополнительное время болельщики увидели концентрированную версию дерби. Звенела штанга, спасали вратари, зашкаливали эмоции и летали жёлтые карточки. "Спартак" остаётся в меньшинстве. Но доводить дело до пенальти не собирается. Победный гол забивает Джордан Ларссон с длинной передачи своего вратаря Максименко.

Праздновать победу главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско бросился почему-то к наставнику ЦСКА — Виктору Гончаренко. Ни сам армейский тренер, ни его штаб не оценили жест немецкого специалиста. И руки публично они так друг другу и не пожали, впрочем, сейчас, в европейском футболе — это тренд. Все-таки коронавирус.

"Спартак" второй раз в сезоне обыгрывает ЦСКА, причём победа в кубке России, пожалуй даже более важная чем в Премьер-лиге. От еврокубковой пятерки в турнирной таблице красно-белые отстают на 10 очков. Победа в Кубке, самая реальная возможность для команды Доменико Тедеско, пробиться в Европу по итогам сезона.

В полуфинале красно-белые сыграют с "Зенитом" в Санкт-Петербурге.

Футбол в Грозном отошёл на второй план. Камбэк "Зенита" и победный год Юрия Жиркова в дополнительное время четвертьфинала кубка России затмила массовая драка на трибунах. На 85-й минуте игры сотни болельщиков "Ахмата" бежали к гостевому сектору "воспитывать" болельщиков питерского клуба, снявших футболки и оставшихся с голым торсом. Матч был остановлен, успокаивать болельщиков пришлось футболистам.

А стартовал четвертьфинал кубка страны со скандала. Матч между "Шинником" и "Уралом" в Ярославле отменили за 3 часа до начала игры. Поле признали непригодным для игры в футбол. Почему это решение приняли за три часа до матча, не понял никто. Такие явления, все ещё существующие в нашем футболе, конечно, множат на ноль всю прелесть футбола, показанную "Спартаком" и ЦСКА.