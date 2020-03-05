COVID-19: последние данные о числе заболевших

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в течение последних суток в мире было зафиксировано 2223 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. При этом на Китай из них приходится 120 случаев.

Всего в мире подтверждены 93090 случаев заражения новым коронавирусом, в том числе, 80422 — в Китае, 12668 — за его пределами. К настоящему времени от вызванного им заболевания скончались в Китае скончались 2984 человека (38 за последние сутки), за его пределами — 214 (48 за последние сутки), передает ТАСС.

Как сообщалось, в конце декабря 2019 года в крупном китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка вызванной новым коронавирусом пневмонии. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Больше всего инфицированных за пределами Китая насчитывается в Южной Корее, Иране и Италии, а всего случаи заражения выявлены более чем в 70 странах, в том числе, в России.