Баскетбол. УНИКС пробился в четвертьфинал Еврокубка

Казанский баскетбольный клуб УНИКС успешно решил задачу по выходу в 1/4 финала Еврокубка. Это произошло несмотря на разгромное поражение казанцев в матче Топ-16 против французского "Монако". Встреча завершилась со счетом 60:85 в пользу монегасков.

По итогам выступления в Топ-16 УНИКС занял второе место, пропусти вперед только "Монако": в шести встречах группы казанцы трижды выигрывали свои матчи, и трижды проигрывали. Таких показателей хватило для выхода в следующий этап.

Также отметим, что в другом баскетбольном турнире – Лиге чемпионов ФИБА, еще один российский клуб "Нижний Новгород" также не смог победить французскую команду "Дижон". Команды встречались во Франции в рамках первого матча 1/8 финала и завершилась со счетом 88:73 в пользу французов. Ответный поединок состоится в Нижнем Новгороде 11 марта.