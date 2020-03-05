Ракетная атака Израиля отражена сирийской ПВО

По данным государственного телевидения Сирии, силы противовоздушной обороны (ПВО) сирийской правительственной армии успешно отразила израильскую ракетную атаку.

Ракетные удары наносились авиацией из воздушного пространства над оккупированными Израилем Голанских высот и Ливии по сирийским провинциям Хомс и Кунейтра, ни одна из выпущенных ракет не достигла цели. По поступающим данным, всего были сбиты 12 ракет, передает РИА Новости.

Представители Армии обороны Израиля сообщения об ударах по позициям в районе Хомса и Кунейтры не комментируют.