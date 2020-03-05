Шахматы. Кашлинская обыграла Костенюк на Гран-при FIDE

В швейцарской Лозанне продолжается этап Гран-при Международной шахматной федерации, в котором принимают участие россияне. В третьем туре Алина Кашлинская одержала победу над своей соотечественницей Александрой Костенюк.

Кашлинская проводила встречу черными фигурами, и выиграла у соперницы на 57 ходу. Еще одна представительница российских шахмат Александра Горячкина завершила свою партию с Жансаей Абдумалик из Казахстана вничью. Россиянка играла черными.

В остальных встречах дня украинка Анна Музычук обыграла француженку Мари Себаг, Мария Музычук разошлась миром со шведкой Пией Крамлинг, Антоанета Стефанова из Болгарии и Нана Дзагнидзе победителя не выявили, а Дронавалли Харика выиграла партию у китаянки Цзюй Вэньцзюнь.