Гололед вызвал транспортный коллапс во Владивостоке

В четверг, 5 марта, из-за сильного гололеда и образовавшегося после него гололеда движение транспорта во Владивостоке было парализовано 9-балльными пробками.

В течение суток в городе выпало 14 миллиметров снега при месячной норме в 26 миллиметров. В течение ночи температура опустилась до минус 6 градусов, в результате чего на улицах образовался гололед.

Представители ГИБДД Владивостока сообщают, что в результате сложившейся обстановки в городе произошло более 100 мелких ДТП, что втрое больше обычного. Днем во Владивостоке ожидается потепление, а в ночь на пятницу снова будет морозно, передает ТАСС.