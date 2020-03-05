МВФ выделяет $50 млрд на борьбу с коронавирусом

Управляющий директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева объявила о пакете помощи в размере $50 млрд для борьбы с коронавирусом.

Как сообщила директор-распорядитель МВФ в интервью CNBC, деньги уже доступны и предназначены для стран с низким уровнем дохода и стран с формирующимся рынком.

По ее словам, большая часть финансовой помощи будет выделяться на беспроцентной основе. При этом страны могут получить ее, вне зависимости от него, участвуют ли они сейчас в какой-либо совместной с фондом программе.

“Сейчас мы анализируем ситуацию в каждой стране, имеющей потребность в такой помощи и работаем с потенциальными ее получателями. В первую очередь мы выясняем, знает ли руководство страны о новом ресурсе и о том, что он доступен практически немедленно”, — пояснила Георгиева, — “Мы находимся на ранней стадии взаимодействия, но я могу заверить вас, что мы будем действовать очень быстро по мере поступления запросов”.

По словам Георгиевой, МВФ хотел бы, чтобы деньги использовались в первую очередь для поддержки систем здравоохранения, а затем уже для целевых программ бюджетного стимулирования и для обеспечения ликвидности. Организация также сотрудничает со Всемирным банком, чтобы помочь странам получить некоторое медицинское оборудование, например, крайне востребованные маски и респираторы.

В начале этой неделе Всемирный банк объявил о программе финподдержки на $12 млрд, направленной на то, чтобы чтобы помочь бедным странам справиться с последствиями эпидемии.

При этом в МВФ полагают, что всем странам следует озаботиться мерами по поддержке экономики период экономического спада. Речь идет, например, о предоставлении льготных кредитных линий небольшим предприятиям, создание специальных программ оплаты труда работников, вынужденных оставаться дома из-за карантина.

“Мы считаем, что настало время принять меры предосторожности, на случай, если ситуация усугубится”, — сказала Георгиева.

Ранее на мероприятии в Вашингтоне глава МВФ акцентировала внимание на том, что мир столкнулся с общим ослаблением спроса и призвала страны к “политическому ответу” в сложившейся ситуации.