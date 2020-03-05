В Европе недовольны позицией Турции по нелегальным мигрантам

Совет Европы по внутренним делам осудил использование Турцией миграционного давления для достижения политических целей. В итоговом заявлении совета говорится, что незаконные пересечения границ недопустимы. В связи с этим Евросоюз и его государства-члены примут все необходимые меры в соответствии с законодательством ЕС и международным правом.

Ранее в российском центре примирения враждующих сторон назвали заявления Турции и ряда западных стран о "миллионах беженцев" и "гуманитарном кризисе", образовавшемся в результате освободительных действий правительственных сил САР и союзников в январе-феврале этого года несостоятельными. В доказательство были приведены данные непрерывного контроля обстановки и миграционная статистика, сообщает телеканал "Россия 24".