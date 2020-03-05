Мексика смягчает правила законного употребления марихуаны

Парламент Мексики одобрил законопроект, который разрешает использовать марихуану в целях отдыха и развлечения. Кроме того, предлагается увеличить количество этого наркотика, которое можно иметь при себе. И позволить выращивать коноплю в небольшом объеме — для личного использования.

Ожидается, что уже на следующей неделе эту инициативу обсудят в верхней палате мексиканского конгресса. Если сенаторы поддержат законопроект, его передадут в палату депутатов, а затем президенту страны, сообщает телеканал "Россия 24".